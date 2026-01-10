Te stresează rezoluțiile din ianuarie? Un psiholog explică de ce se pot întoarce împotriva ta

„ Luna ianuarie aduce cu sine multe așteptări și o presiune puternică pentru a ne îmbunătăți, dar atunci când rezoluțiile sunt formulate ca transformări globale sau imediate, se activează un tipar de autoevaluare constantă care crește anxietatea și reduce motivația pe termen mediu”, a subliniat specialista, scrie El Economista.

În acest context, ea a arătat că rețelele sociale amplifică fenomenul, prezentând „versiuni parțiale și atent selectate ale realității”. Expunerea continuă la mesaje despre succes, disciplină constantă sau stare permanentă de bine poate distorsiona percepția despre ceea ce este realist și realizabil în viața de zi cu zi. În acest sens, avertizează că comparația constantă favorizează un dialog intern critic și o evaluare negativă a propriilor progrese.

„Problema nu este să-ți propui schimbări, ci să o faci pornind de la standarde externe, nerealiste și neadaptate vieții fiecărei persoane. Atunci când obiectivul devine îndeplinirea unei imagini ideale, fizice sau personale, validarea externă este prioritizată în fața nevoilor proprii. Această deviere crește disconfortul emoțional și favorizează abandonarea timpurie a obiectivelor”, a precizat Calle.

În profunzime

În acest scenariu, experții Sanitas recomandă abordarea rezoluțiilor de Anul Nou dintr-o perspectivă mai realistă și atentă la sănătatea mentală, cu prioritate pentru procese durabile pe termen lung în locul rezultatelor imediate.

Astfel, ei recomandă formularea unor obiective centrate pe obiceiuri și nu pe rezultate, stabilind ținte concrete și limitate, precum introducerea unor mici schimbări în rutina zilnică, ceea ce facilitează consecvența și reduce presiunea. În plus, obiceiurile progresive permit avansul fără a cere transformări radicale sau imediate (de regulă, nerealiste).

De asemenea, recomandă limitarea expunerii la conținuturi care declanșează comparație sau disconfort, pentru a proteja stima de sine. Poate ajuta stabilirea unui interval orar, silențierea conturilor care promovează standarde nerealiste și prioritizarea celor care arată procese complete, nu doar rezultate. În plus, subliniază că este esențial un filtru care să protejeze de a considera real și obligatoriu tot ce apare în online.

Aspecte esențiale

În același timp, experții subliniază că regresiile fac parte din orice proces de îmbunătățire. „Normalizarea lor evită autoexigența excesivă și favorizează o relație mai blândă cu propria persoană, esențială pentru menținerea obiectivelor pe termen mediu”, adaugă ei.

Totodată, remarcă importanța prioritizării îngrijirii de sine în locul perfecțiunii și evaluarea progreselor parțiale. În final, recomandă revizuirea obiectivelor oricând este necesar. „Adaptarea rezoluțiilor la realitatea personală, profesională sau familială nu înseamnă eșec, ci ajustarea drumului astfel încât schimbarea să fie posibilă și sănătoasă. Dacă circumstanțele noastre se schimbă, și obiectivele trebuie să se schimbe”, precizează specialiștii.

Experții asigură că, în cele mai multe cazuri, disconfortul asociat presiunii rezoluțiilor se reduce atunci când se ajustează așteptările și se adoptă o perspectivă mai flexibilă. „În orice caz, dacă apar simptome persistente de anxietate, blocaj sau descurajare, este recomandabil să se consulte un profesionist pentru a evalua contextul emoțional și a primi îndrumare specializată, inclusiv prin videoconsultație”, încheie Calle.