Prima pagină » Life-Inedit » Te stresează rezoluțiile din ianuarie? Un psiholog explică de ce se pot întoarce împotriva ta

Te stresează rezoluțiile din ianuarie? Un psiholog explică de ce se pot întoarce împotriva ta

Psiholoaga de la Blua Sanitas, María Calle, a avertizat că rezoluțiile din ianuarie pot crește anxietatea, autoexigența și senzația că nu ești suficient, motiv pentru care recomandă stabilirea unor obiective realiste.
Te stresează rezoluțiile din ianuarie? Un psiholog explică de ce se pot întoarce împotriva ta
Mădălina Dinu
10 ian. 2026, 09:33, Life-Inedit

„ Luna ianuarie aduce cu sine multe așteptări și o presiune puternică pentru a ne îmbunătăți, dar atunci când rezoluțiile sunt formulate ca transformări globale sau imediate, se activează un tipar de autoevaluare constantă care crește anxietatea și reduce motivația pe termen mediu”, a subliniat specialista, scrie El Economista.

În acest context, ea a arătat că rețelele sociale amplifică fenomenul, prezentând „versiuni parțiale și atent selectate ale realității”. Expunerea continuă la mesaje despre succes, disciplină constantă sau stare permanentă de bine poate distorsiona percepția despre ceea ce este realist și realizabil în viața de zi cu zi. În acest sens, avertizează că comparația constantă favorizează un dialog intern critic și o evaluare negativă a propriilor progrese.

„Problema nu este să-ți propui schimbări, ci să o faci pornind de la standarde externe, nerealiste și neadaptate vieții fiecărei persoane. Atunci când obiectivul devine îndeplinirea unei imagini ideale, fizice sau personale, validarea externă este prioritizată în fața nevoilor proprii. Această deviere crește disconfortul emoțional și favorizează abandonarea timpurie a obiectivelor”, a precizat Calle.

În profunzime

În acest scenariu, experții Sanitas recomandă abordarea rezoluțiilor de Anul Nou dintr-o perspectivă mai realistă și atentă la sănătatea mentală, cu prioritate pentru procese durabile pe termen lung în locul rezultatelor imediate.

Astfel, ei recomandă formularea unor obiective centrate pe obiceiuri și nu pe rezultate, stabilind ținte concrete și limitate, precum introducerea unor mici schimbări în rutina zilnică, ceea ce facilitează consecvența și reduce presiunea. În plus, obiceiurile progresive permit avansul fără a cere transformări radicale sau imediate (de regulă, nerealiste).

De asemenea, recomandă limitarea expunerii la conținuturi care declanșează comparație sau disconfort, pentru a proteja stima de sine. Poate ajuta stabilirea unui interval orar, silențierea conturilor care promovează standarde nerealiste și prioritizarea celor care arată procese complete, nu doar rezultate. În plus, subliniază că este esențial un filtru care să protejeze de a considera real și obligatoriu tot ce apare în online.

Aspecte esențiale

În același timp, experții subliniază că regresiile fac parte din orice proces de îmbunătățire. „Normalizarea lor evită autoexigența excesivă și favorizează o relație mai blândă cu propria persoană, esențială pentru menținerea obiectivelor pe termen mediu”, adaugă ei.

Totodată, remarcă importanța prioritizării îngrijirii de sine în locul perfecțiunii și evaluarea progreselor parțiale. În final, recomandă revizuirea obiectivelor oricând este necesar. „Adaptarea rezoluțiilor la realitatea personală, profesională sau familială nu înseamnă eșec, ci ajustarea drumului astfel încât schimbarea să fie posibilă și sănătoasă. Dacă circumstanțele noastre se schimbă, și obiectivele trebuie să se schimbe”, precizează specialiștii.

Experții asigură că, în cele mai multe cazuri, disconfortul asociat presiunii rezoluțiilor se reduce atunci când se ajustează așteptările și se adoptă o perspectivă mai flexibilă. „În orice caz, dacă apar simptome persistente de anxietate, blocaj sau descurajare, este recomandabil să se consulte un profesionist pentru a evalua contextul emoțional și a primi îndrumare specializată, inclusiv prin videoconsultație”, încheie Calle.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Mașina, un lux în 2026, în România. Iată ce cheltuieli ai, ca șofer, anul acesta
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor