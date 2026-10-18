„Oscarul turismului” merge la Lisabona. Capitala Portugaliei, desemnată cel mai bun oraș din Europa în 2026

Premiile au fost decernate sâmbătă, 17 octombrie, la o gală în Golful Kotor, în Muntenegru, relatează Euronews. Ceremonia a avut loc pe coasta Adriaticii, într-o zonă inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Este prima dată în cei 33 de ani de istorie ai World Travel Awards când țara balcanică găzduiește gala.

„O destinație unică și autentică”

Asociația de Turism din Lisabona susține că premiile confirmă popularitatea orașului în rândul turiștilor străini și varietatea experiențelor pe care le oferă vizitatorilor.

„Aceste premii arată cât de mult Lisabona este o destinație unică și autentică”, a declarat directorul general al asociației, António Valle. Potrivit lui, orașul se deosebește de marile destinații europene pentru că își valorifică propria identitate și răspunde, în același timp, unor motive foarte diferite de călătorie.

Valle consideră distincțiile o recunoaștere a unui efort colectiv de îmbunătățire a ofertei turistice și un sprijin pentru economia locală. Strategia orașului este să atragă turiști care stau mai mult, descoperă și alte zone din regiunea metropolitană și aduc mai multă valoare economică și socială.

Un oraș obișnuit cu premiile

Lisabona nu este la primul trofeu de acest fel. Titlul de cel mai bun oraș-destinație din Europa l-a câștigat prima dată în 2017, la gala de la Atena, când a trecut înaintea unor orașe precum Amsterdam, Barcelona, Londra, Paris, Roma și Veneția. A primit din nou titlul în 2023.

Anul trecut, la gala din Sardinia, Lisabona a fost desemnată pentru a șasea oară cea mai bună destinație de city break din Europa. Tot atunci, Portugalia a primit titlul de cea mai bună destinație din Europa, cu peste 30 de premii pentru întreaga țară.

World Travel Awards a fost creat în 1993 și premiază anual destinații, hoteluri, companii aeriene și alți actori din turism. Câștigătorii sunt aleși prin vot online, la care participă atât publicul, cât și profesioniști din domeniu.