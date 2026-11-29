Jurnalista britanică Katie Mather povestește în The Independent că primul contact cu Georgia a fost o cafea. Șoferul de taxi care o aștepta la aeroport a oprit la un chioșc de pe marginea drumului și i-a cumpărat o cafea și o sticlă cu apă minerală: „E devreme. Merităm asta”.

Pentru autoare, o vacanță la Tbilisi înseamnă să fii primit ca un prieten.

Vinul făcut în pământ

În ultimii ani, Tbilisi a devenit un paradis pentru iubitorii de vin natural. Vinul georgian se face și azi fără drojdii adăugate și fără conservanți, adesea în qvevri, vase de lut în formă de ou, îngropate în pământ. Metoda a fost inclusă în 2013 de UNESCO în patrimoniul cultural imaterial al umanității.

Vino Underground, primul bar de vin natural din Tbilisi, deschis în 2012, servește vinuri georgiene tradiționale alături de etichete din toată lumea. Regiunea viticolă Kakheti, la poalele Caucazului, se află la circa două ore de mers cu mașina.

Cuvântul cel mai important este „gaumarjos”, adică „noroc”, de la cuvântul georgian pentru victorie. La o masă georgiană se țin multe toasturi: pentru țară, pentru prieteni, pentru mame și femei, pentru vinificatorul care a făcut vinul din pahar.

Artă, jazz și hinkali

Pe bulevardul Rustaveli se află Galeria Națională, Muzeul de Arte Frumoase și Muzeul de Artă Modernă Zurab Tsereteli. O fostă fabrică sovietică de confecții a devenit Fabrika, cu galerie de artă, hostel, târguri și bar în aer liber. Tbilisi are și o scenă de jazz surprinzător de vie, cu cluburi ca Philosof, Chabas Jazz Rock Kafe și 1984 Jazz Club.

Din bucătăria locală, autoarea recomandă hinkali, colțunașii georgieni umpluți cu supă, salata de roșii și castraveți cu pastă de nucă și hacipuri, pâinea cu brânză.

Cum ajungi din România și ce acte îți trebuie

Între București și Tbilisi există zboruri directe de două ori pe săptămână, de aproximativ 2 ore și 45 de minute.

Românii nu au nevoie de viză pentru o ședere de până la un an și pot intra în Georgia și cu cartea de identitate. Din ianuarie 2026, străinii trebuie să aibă asigurare medicală de călătorie pentru toată perioada șederii. MAE le recomandă românilor să evite regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud.