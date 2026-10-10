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„Pantofii joi, trebuie să insiști să te descalți”: regulile nescrise pe care străinii le învață în România

„Nu se negociază”: așa scrie o creatoare de conținut stabilită în România despre pantofii lăsați la ușă, prima dintre regulile nescrise pe care le-a strâns pentru străini.
„Pantofii joi, trebuie să insiști să te descalți”: regulile nescrise pe care străinii le învață în România
Andreea Tobias
10 oct. 2026, 07:34, Life-Inedit
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Heleana Tiburca, o creatoare de conținut din SUA care a trăit ani la rând între Statele Unite și România, a publicat pe Instagram o listă cu regulile nescrise ale românilor.

Prima dintre ele nu se negociază: pantofii se scot la ușă, chiar dacă gazda îți spune să rămâi încălțat.

Nu stai între două geamuri deschise, de frica curentului, iar în casă umbli doar în papuci, ca să nu răcești.

În vizită nu mergi cu mâna goală și nu refuzi mâncarea, nici a doua porție.

La nuntă, darul acoperă propriul meniu, apoi încă o dată pe atât.

Florile se dau doar în număr impar, iar pentru bârfele din cartier, sfatul americancei e să întrebi bătrânele de pe bancă.

Toate regulile nescrise de pe lista americancei în articolul complet de pe Mediafax Italia:

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