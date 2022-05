Salamandrele nu sunt tocmai cunoscute pentru agilitatea şi dexteritatea lor, oamenii le asociază cu buşteni şi pâraie putrezite, a spus Christian Brown, doctorand în biologie la Universitatea din Florida de Sud. Dar studiul arată natura contraintuitivă a acestor creaturi şi are implicaţii pentru alte organisme care au abilităţi speciale.

În 2020, Brown şi colegii săi au publicat o descriere detaliată a modului în care salamandrele sar. Spre deosebire de alte specii, acestea foloseau două picioare în loc de unul. Ele nu decolează la fel de repede în mod orizontal, ceea ce sugerează ceva: săritura cu mai puţină putere ar putea contribui la stabilitatea după salt, a spus Brown. „Este mai bine să fii în control după salt decât să sari cu foarte multă putere".

Pentru a le testa abilităţile de paraşutare, Brown a pus salamandrele de 15 centimetri lungime în tuneluri de vânt minuscule, acelaşi tip pe care l-aţi putea vedea la un parc de paraşutism acoperit, doar că de mărimea unei salamandre. Şi, la fel ca paraşutiştii umani, salamandrele şi-au mişcat corpul şi membrele pentru a-şi încetini coborârea, reuşind să-şi reducă viteza cu 10%, au constatat cercetătorii.

