Sistemul Solar s-ar putea destrăma mult mai devreme decât se credea, iar Newton pare să fi avut dreptate

În aproape 9 din 10 simulări, planetele mari ajung să fie aruncate în afara Sistemului Solar sau să-și piardă orbitele stabile în cel mult 3 miliarde de ani după ce Soarele devine pitică albă, potrivit publicației spaniole OK Diario.

Studiul a fost publicat în The Astrophysical Journal Letters.

Ce credeau oamenii de știință până acum

Peste aproximativ șase miliarde de ani, Soarele se va umfla și va deveni un gigant roșu, apoi se va strânge „într-un pitic alb”, o stea mică și foarte densă. În acest proces își va pierde o mare parte din masă.

Până acum, oamenii de știință credeau că acest lucru se va întâmpla treptat și previzibil. Mercur, Venus și Pământul ar fi înghițite de Soare, Marte ar putea scăpa, iar planetele mari s-ar îndepărta încet, cu orbite aproape de două ori mai largi, dar ar rămâne stabile foarte multă vreme.

Soarele își va pierde masa neregulat

Noul studiu arată că evoluția Soarelui ar putea afecta echilibrul planetelor. Pe măsură ce va îmbătrâni, Soarele își va pierde straturile exterioare în mod neuniform, eliberând mai multă materie într-o direcție decât în celelalte. Aceste pierderi îi vor modifica ușor mișcarea, iar efectele cumulate ar putea schimba orbitele planetelor.

Ipoteza se bazează pe observațiile telescopului spațial Gaia, care arată că perechile de stele aflate la mare distanță una de alta sunt mai rare atunci când una dintre ele a devenit pitică albă. Acest lucru sugerează că steaua primește un impuls în timp ce își pierde straturile exterioare. Cercetătorul Jim Fuller a estimat anterior că o stea aflată la sfârșitul vieții poate suferi aproximativ 10.000 de astfel de mici împingeri, care, cumulate, i-ar putea imprima o viteză de circa un kilometru pe secundă.

Ce arată simulările

Cercetătorii au rulat pe supercomputere sute de simulări ale modului în care planetele se atrag unele pe altele. Orbitele planetelor mari încep să se schimbe la întâmplare, iar riscul ca ele să se intersecteze crește. În aproximativ 40% dintre simulări, ciocnirile de orbite apar încă din perioada în care Soarele este gigantă roșie.

Orbita lui Neptun, astăzi aproape un cerc, ar putea deveni o elipsă foarte alungită. Într-una dintre variantele studiului, în 37 din 48 de simulări orbitele planetelor s-au intersectat înainte ca Soarele să termine de pierdut masă.

Ce legătură are Newton

Rezultatul readuce în discuție o idee a lui Isaac Newton, care credea că atracția dintre planete ar putea strica, în timp, echilibrul Sistemului Solar. Calculele de mai târziu au arătat că orbitele pot rămâne stabile foarte mult timp, dar noul studiu sugerează că bătrânețea Soarelui ar putea grăbi destrămarea.

Cercetătorii subliniază că este vorba de simulări, nu de o predicție exactă.