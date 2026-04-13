Solistul trupei Imagine Dragons își lansează primul său joc video

Jocul video a fost dezvoltat de solistul trupei Imagine Dragons împreună cu fratele său.

„Lucrăm la el de mai bine de cinci ani”, a declarat Dan Reynolds în cadrul unei discuții online cu jurnaliștii, cu câteva săptămâni înainte de lansarea jocului, scrie Le Figaro.

La Night Street Games, un studio cu aproximativ treizeci de angajați pe care l-au fondat în 2020, Dan și fratele său Mac au lucrat în secret la un joc în care două echipe de câte cinci jucători se înfruntă online. Obiectivul este să-ți ascunzi cât mai bine propriul steag și să-l furi pe cel al adversarilor.

Cei doi frați s-au inspirat din vacanțele lor de vară în tabăra de cercetași, unde jucau un joc similar în pădure. Deși jocul amintește de atmosfera din Fortnite, unul dintre cele mai populare jocuri din lume, Mac Reynolds asigură că Last Flag se diferențiază prin faptul că pune accentul pe capturarea obiectivelor, mai degrabă decât pe simpla eliminare a adversarilor.

Cunoscut pentru piese de succes internațional precum Believer și Thunder, Imagine Dragons este una dintre cele mai urmărite trupe de pop rock din lume, totalizând peste 74 de milioane de albume vândute și 160 de miliarde de streamuri, potrivit casei sale de discuri, Warner Music Group.