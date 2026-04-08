Studenții își pierd capacitatea de a dezbate deoarece folosesc IA. Cum va fi influențată societatea

Studenții își pierd capacitatea de a participa la discuțiile din clasă pentru că au folosit frecvent programele de inteligență artificială, potrivit Futurism. Deoarece împrumută gândirea IA, tinerii își pierd abilitățile cognitive, iar ulterior ratează examenele, a stabilit un studiu. Acest lucru este ușor de observat în sălile de curs unde studenții folosesc numeroase clișee ale IA sau refuză să se implice în dezbateri.

O studentă de la Universitatea Yale, identificată drept Amanda, a declarat pentru CNN că răspunsurile monotone ale ChatGPT sunt din ce în ce mai folosite în timpul seminarelor. Asta demonstrează că tinerii se folosesc din ce în ce mai mult IA pentru a gândi în locul lor. De altfel, unii studenți folosesc programele de IA chiar în timpul seminarelor fie pentru a înțelege subiectul discuției, fie pentru a răspunde profesorului.

„Toată lumea sună cam la fel acum. În primul meu an de facultate, participam la seminare unde fiecare avea ceva diferit de contribuit. Deși oamenii se bazau unii pe alții, abordau subiectul din unghiuri diferite și ofereau comentarii diferite”, a spus studenta de la Yale.

Numeroase studii au explorat impactul inteligenței artificiale asupra exprimării umane. O lucrare recentă, publicată în revista Trends in Cognitive Sciences, a arătat că atunci când oamenii folosesc chatbot-uri cu inteligență artificială pentru a gândi, își schimbă fără să realizeze propriile gânduri. Pe termen mediu și lung, implicațiile sunt „destul de înfricoșătoare”.

„Dacă oamenii își pierd diversitatea [cognitivă] sau devin leneși intelectuali, desigur, acest lucru va afecta foarte mult societatea noastră”, a declarat, pentru CNN, Morteza Dehghani, profesor de psihologie și informatică la Universitatea din California de Sud.

Scenariile prezentate în studii și filme ajung la o degradare periculoasă a societății umane sau chiar până la o preluare a controlului de către inteligența artificială.