Studenții își pierd capacitatea de a dezbate deoarece folosesc IA. Cum va fi influențată societatea

Un studiu a arătat că studenții își pierd capacitatea de a dezbate deoarece folosesc frecvent programe cu inteligență artificială. Acest lucru va produce modificări importante în societate, avertizează experții.
Petru Mazilu
08 apr. 2026, 11:42, Știri externe

Studenții își pierd capacitatea de a participa la discuțiile din clasă pentru că au folosit frecvent programele de inteligență artificială, potrivit Futurism. Deoarece împrumută gândirea IA, tinerii își pierd abilitățile cognitive, iar ulterior ratează examenele, a stabilit un studiu. Acest lucru este ușor de observat în sălile de curs unde studenții folosesc numeroase clișee ale IA sau refuză să se implice în dezbateri.

O studentă de la Universitatea Yale, identificată drept Amanda, a declarat pentru CNN că răspunsurile monotone ale ChatGPT sunt din ce în ce mai folosite în timpul seminarelor. Asta demonstrează că tinerii se folosesc din ce în ce mai mult IA pentru a gândi în locul lor. De altfel, unii studenți folosesc programele de IA chiar în timpul seminarelor fie pentru a înțelege subiectul discuției, fie pentru a răspunde profesorului.

„Toată lumea sună cam la fel acum. În primul meu an de facultate, participam la seminare unde fiecare avea ceva diferit de contribuit. Deși oamenii se bazau unii pe alții, abordau subiectul din unghiuri diferite și ofereau comentarii diferite”, a spus studenta de la Yale.

Numeroase studii au explorat impactul inteligenței artificiale asupra exprimării umane. O lucrare recentă, publicată în revista Trends in Cognitive Sciences, a arătat că atunci când oamenii folosesc chatbot-uri cu inteligență artificială pentru a gândi, își schimbă fără să realizeze propriile gânduri. Pe termen mediu și lung, implicațiile sunt „destul de înfricoșătoare”.

„Dacă oamenii își pierd diversitatea [cognitivă] sau devin leneși intelectuali, desigur, acest lucru va afecta foarte mult societatea noastră”, a declarat, pentru CNN, Morteza Dehghani, profesor de psihologie și informatică la Universitatea din California de Sud.

Scenariile prezentate în studii și filme ajung la o degradare periculoasă a societății umane sau chiar până la o preluare a controlului de către inteligența artificială.

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Shakira a vorbit despre despărțirea de Pique: „Am fost sfărâmată în mii de bucăți”
Gandul
Selectează Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Cancan
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate
Libertatea
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
CSID
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Promotor