Studenții unei cunoscute universități de muzică refuză un curs despre compoziția muzicală bazată pe IA

Studenții de la Berklee College of Music din Boston, SUA, sunt furioși deoarece universitatea le oferă un curs de „compoziție muzicală” bazat pe inteligență artificială, potrivit Futurism. Sute de studenți au semnat o petiție online care vizează cursul „Inteligența artificială și viitorul compoziției muzicale”. Totodată, protestatarii solicită școlii să interzică utilizarea inteligenței artificiale în campus.

În mai puțin de două zile, petiția a fost semnată de 418 persoane. În petiție, universitatea este acuzată că promovează ChatGPT care „fură arta a [zeci de mii] de artiști și distruge esența industriei având consecințe devastatoare”.

„Fă-te bine, Berklee. Reprezinți pe atât de mulți dintre noi și viitorul atâtor artiști mari, nu strica asta”, a scris un student revoltat care a fost completat de un absolvent: „Ca absolvent al Berklee, sunt îngrozit de utilizarea discutabilă a inteligenței artificiale în cursurile de creație și, dacă aș fi un student acum, aș fi furios dacă mi s-ar spune să o folosesc.”

Conform descrierii cursului, studenții vor aprofunda modul în care compunerea de cântece asistată de inteligența artificială poate atât să ajute, cât și să împiedice creativitatea muzicală.

În replică, reprezentanții universității au spus că au datoria de a-și pregăti studenții să utilizeze noile tehnologii care au impact asupra industriei creative.