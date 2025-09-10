Studiu: Intensitatea exercițiilor fizice influențează compoziția bacteriilor din intestin

Cercetarea a demonstrat că intensitatea antrenamentului afectează direct sănătatea intestinală. Exercițiile intense produc variații în nivelurile de acizi grași cu lanț scurt și modifică populațiile bacteriene specifice. Lactatul sanguin ridicat din antrenamentele intense ar putea fi factorul cheie – acesta este transportat la intestin pentru metabolizare, favorizând creșterea anumitor specii bacteriene.
În perioadele cu antrenamente ușoare sau pauze, sportivii devin mai relaxați cu dieta. Studiul a observat o scădere a calității alimentelor – mai mult fast-food, mai puține fructe și legume proaspete, plus o creștere moderată a consumului de alcool. Aceste schimbări alimentare au impact direct asupra compoziției microbiomului intestinal.
O descoperire neașteptată a fost încetinirea semnificativă a timpului de tranzit intestinal la sportivi în perioadele cu antrenament redus. Această încetinire a digestiei pare să afecteze și ea microbiomul intestinal.
Deși nu este clar deocamdată cum influențează intestinul performanța atletică, există indicii promițătoare. Intestinul poate juca un rol în metabolismul celular și reglarea pH-ului, ambele putând afecta performanța. Cercetătorii consideră că sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege cum pot fi optimizate aceste elemente pentru îmbunătățirea performanței sportive.