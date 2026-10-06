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Surpriza anului: Unde e cel mai bine să te retragi la pensie

Portugalia nu mai e cea mai bună țară pentru pensionari. Noul lider e în America de Sud, dar Europa are șase țări în top zece, printre care Spania și Italia.
Surpriza anului: Unde e cel mai bine să te retragi la pensie
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 10:44, Life-Inedit
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Uruguay este cea mai bună țară din lume pentru pensionarea în străinătate, potrivit unui nou clasament global. Europa rămâne însă cea mai bine reprezentată regiune, cu șase țări în primele zece.

Clasamentul face parte din Indicele de pensionare 2026 al Global Citizen Solutions, potrivit Euronews. Acesta compară 46 de programe de rezidență pentru pensionari și pentru persoanele care trăiesc din venituri pasive.

Uruguay a urcat pe primul loc, depășind Portugalia, liderul de anul trecut

Țara sud-americană nu conduce în nicio categorie, dar are scoruri solide la toate. Mauritius ocupă locul al doilea, datorită fiscalității favorabile.

Europa rămâne totuși cea mai bine reprezentată regiune, cu șase țări în top zece. Este vorba despre Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia și Grecia. Diferența dintre primul și al zecelea loc este de mai puțin de patru puncte.

Indicele analizează calitatea vieții, mobilitatea și accesul la cetățenie, impozitele, procedurile și costurile.

Calitatea vieții are cea mai mare pondere

Spania, a treia în lume, este cea mai bună țară europeană pentru pensionare. Ocupă locul cinci la calitatea vieții, iar dosarul se rezolvă în maximum opt luni. La impozite, se află însă pe ultimul loc din 46.

Portugalia a coborât pe locul cinci

În luna mai, perioada necesară pentru cetățenie a crescut de la cinci la zece ani. Schimbarea îi vizează pe majoritatea solicitanților din afara UE. Țara rămâne însă una dintre cele mai accesibile destinații europene, cu o cerință de venit de 920 de euro pe lună.

Italia ocupă primul loc în lume la mobilitate și cetățenie, iar Grecia locul al doilea. Ambele oferă un impozit fix opțional de 7% pe pensiile străine. În Italia, regimul se aplică în sudul țării.

Andorra are cele mai bune scoruri la siguranță și mediu. Este însă cel mai scump program, cu o investiție locală obligatorie de un milion de euro.

Venitul lunar cerut variază de la sub 600 de euro în Nicaragua la peste 9.000 de euro în Bahrain.

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