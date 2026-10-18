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Topul celor mai bune destinații europene pentru un city break. O capitală vecină României conduce clasamentul

Platforma European Best Destinations a publicat clasamentul celor mai atractive 10 destinații de tip city break de pe continent pentru anul 2027, pe primul loc situându-se chiar o capitală vecină cu România, apreciată pentru istorie, viață urbană și natură montană.
Topul celor mai bune destinații europene pentru un city break. O capitală vecină României conduce clasamentul
Hepta/Mediafax Foto
Departamentul Life
18 oct. 2026, 14:10, Life-Inedit
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Sofia domină topul european pentru 2027

Pe prima poziție a clasamentului s-a clasat capitala Bulgariei, Sofia, o destinație extrem de accesibilă și populară pentru români, notează Euronews

Orașul a cucerit voturile publicului datorită combinației dintre „istoria antică, viața culturală contemporană și proximitatea munților”, oferind o varietate mare de atracții într-o zonă compactă. 

Printre principalele atracții turistice se numără Rotonda Sfântului Gheorghe, Catedrala Sfântul Alexandru Nevski, Piața Toleranței și Biserica Boiana, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. 

Pe locul al doilea s-a clasat Lisabona, capitala Portugaliei, apreciată pentru cartierele sale istorice, oferta artistică și gastronomică și posibilitatea de a explora orașul într-un ritm relaxat. Capitala a fost votată recent drept cea mai fericită destinație de călătorie din lume. 

Copenhaga, capitala Danemarcei, ocupă poziția a treia, fiind recomandată în special turiștilor interesați de design, restaurante locale și explorarea orașului cu bicicleta.

Clasamentul complet 

  1. Sofia (Bulgaria)
  2. Lisabona (Portugalia)
  3. Copenhaga (Danemarca)
  4. Cannes (Franța)
  5. Basel (Elveția)
  6. Bristol (Marea Britanie)
  7. Leuven (Belgia)
  8. Milano (Italia)
  9. Calpe (Spania)
  10. Verona (Italia)

Cum s-a realizat selecția

Clasamentul are la bază un proces de votare desfășurat pe o perioadă de 33 de zile, la care au participat 11.614 abonați ai buletinului informativ European Best Destinations. Fiecare respondent a putut acorda până la trei voturi, alegând dintr-o listă scurtă de 64 de destinații europene preselectate de jurnaliști independenți de turism. 

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