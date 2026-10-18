Topul celor mai bune destinații europene pentru un city break. O capitală vecină României conduce clasamentul

Pe prima poziție a clasamentului s-a clasat capitala Bulgariei, Sofia, o destinație extrem de accesibilă și populară pentru români, notează Euronews.
Orașul a cucerit voturile publicului datorită combinației dintre „istoria antică, viața culturală contemporană și proximitatea munților”, oferind o varietate mare de atracții într-o zonă compactă.
Printre principalele atracții turistice se numără Rotonda Sfântului Gheorghe, Catedrala Sfântul Alexandru Nevski, Piața Toleranței și Biserica Boiana, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.
Pe locul al doilea s-a clasat Lisabona, capitala Portugaliei, apreciată pentru cartierele sale istorice, oferta artistică și gastronomică și posibilitatea de a explora orașul într-un ritm relaxat. Capitala a fost votată recent drept cea mai fericită destinație de călătorie din lume.
Copenhaga, capitala Danemarcei, ocupă poziția a treia, fiind recomandată în special turiștilor interesați de design, restaurante locale și explorarea orașului cu bicicleta.
Clasamentul are la bază un proces de votare desfășurat pe o perioadă de 33 de zile, la care au participat 11.614 abonați ai buletinului informativ European Best Destinations. Fiecare respondent a putut acorda până la trei voturi, alegând dintr-o listă scurtă de 64 de destinații europene preselectate de jurnaliști independenți de turism.