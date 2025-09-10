Trei moduri în care alimentele ultra-procesate afectează sănătatea bărbaților

Cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga atrag atenția asupra riscurilor ascunse ale alimentelor ultra-procesate. Potrivit unui studiu relatat miercuri de Science Alert, consumul regulat al acestor produse duce la creșterea în greutate, șa dereglări hormonale și la scăderea calității lichidului seminal, chiar și în lipsa unui exces caloric.

Analiza s-a desfășurat pe un eșantion de 43 de bărbați cu vârste între 20 și 35 de ani, care au urmat două tipuri de diete: una bazată în proporție de 77% pe alimente ultra-procesate și alta formată în principal din alimente neprocesate. Ambele diete au avut același aport caloric și nutritiv.

Impact negativ chiar fără exces alimentar

Cu toate acestea, participanții care au urmat dieta cu alimente ultra-procesate au înregistrat o creștere medie de un kilogram în masa de grăsime corporală, niveluri crescute ale unui contaminant chimic asociat plasticului, care poate perturba funcțiile hormonale și scăderi notabile ale testosteronului și ale hormonului FSH, esențial pentru fertilitate.

„Rezultatele noastre demonstrează că alimentele ultra-procesate afectează sănătatea reproductivă și metabolică, chiar dacă nu sunt consumate în exces”, a declarat nutriționista Jessica Preston, coautoare a cercetării.

Surprinzător de multe funcții ale corpului afectate

Biologul molecular Romain Barrès, cercetător principal în cadrul Centrului pentru Cercetare Metabolică Fundamentală de la Universitatea din Copenhaga, a subliniat amploarea efectelor observate: „Am fost surprinși de cât de multe funcții ale organismului au fost afectate, chiar și la bărbați tineri, sănătoși și activi”.

Produsele care conțin ingrediente sintetice sau aditivi care nu se regăsesc în mod normal în bucătăria obișnuită – precum aromele artificiale, emulsificatorii sau conservanții sunt cunoscute sub denumirea populară de alimente ultra-procesate. Printre acestea se numără gustările ambalate, mezelurile, băuturile carbogazoase îndulcite, cerealele îndulcite sau produsele semi-preparate.

Procesarea contează, nu doar caloriile

Deși este vorba de un studiu de dimensiuni reduse și desfășurat pe termen scurt, concluziile sale completează un număr tot mai mare de cercetări care sugerează că nu doar cantitatea de mâncare contează, ci și calitatea și gradul de procesare: „Aceasta indică faptul că natura procesată a acestor alimente este ceea ce le face dăunătoare”, spun cercetătorii danezi.

Pe lângă efectele asupra sănătății individuale, specialiștii implicați atrag atenția și asupra necesității revizuirii ghidurilor nutriționale, pentru a reflecta riscurile reale ale alimentelor ultra-procesate. Ghidurile se concentrează în prezent mai ales pe aportul de calorii, grăsimi, zahăr sau sare, fără a ține cont îndeajuns sau chiar deloc de gradul de procesare al alimentelor.