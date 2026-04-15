Un pui dintr-o specie extrem de rară s-a născut la Zoo Madrid. Numele său va fi ales de public

Un pui de urangutan de Borneo, specie aflată în pragul dispariției, s-a născut la Zoo Aquarium Madrid, una dintre cele mai mari grădini zoologice din Europa, iar îngrijitorii spun că se dezvoltă normal și este nedespărțit de mama sa, Surya.
Un pui dintr-o specie extrem de rară s-a născut la Zoo Madrid. Numele său va fi ales de public
Maria Miron
15 apr. 2026, 17:20, Life-Inedit

Potrivit reprezentanților grădinii zoologice, puiul este un mascul „puternic”, cântărește aproximativ 1,5 kilograme la două săptămâni de la naștere și petrece tot timpul lipit de mama sa, care „demonstrează că este o adevărată super-mamă”.

„Când puiul suge, totul pare să se oprească în jurul ei. Rămâne complet nemișcată până când acesta termină, iar abia apoi își reia mâncatul sau alte activități”, a declarat Maica Espinosa, una dintre îngrijitoarele de la zoo.

Dependență totală în primul an de viață

Îngrijitorii au explicat că puii de urangutan au una dintre cele mai lungi copilării din regnul animal, după cea a oamenilor. În primul an de viață, aceștia depind complet de mamă, iar legătura dintre cei doi este esențială pentru dezvoltarea lor.

„În primul an depind total de mamă, așa că să-i vezi împreună este pură magie”, au transmis reprezentanții grădinii zoologice.

Este cel de-al patrulea pui al femelei Surya, iar faptul că aceasta îl hrănește regulat este considerat un semn clar că dezvoltarea este una sănătoasă.

Specie extrem de rară

Nașterea puiului este considerată drept foarte importantă, în condițiile în care urangutanii de Borneo sunt clasificați de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii drept „în pericol critic de dispariție”.

Specialiștii avertizează că populația este în declin rapid, în principal din cauza distrugerii habitatului și a braconajului. În fiecare an, peste 2,5 milioane de hectare de pădure tropicală dispar în Borneo și Sumatra, afectând direct supraviețuirea acestor primate.

În prezent, se estimează că au mai rămas aproximativ 50.000 de exemplare în întreaga lume.

Un alt factor care face specia atât de vulnerabilă este ritmul foarte lent de reproducere. Femelele nasc, de regulă, un singur pui, la intervale de până la șase ani, iar uneori chiar și mai mult.

Numele, ales de public

Grădina zoologică a anunțat că numele puiului va fi ales prin votul publicului, dintr-o listă propusă de îngrijitori. Potrivit tradiției, acesta trebuie să înceapă cu litera „S”, la fel ca numele mamei, Surya.

Reprezentanții instituției îi încurajează pe oameni să participe la alegerea numelui și să contribuie astfel, simbolic, la povestea acestui pui.

„Nu este doar un cadou să-l vedem astăzi aici, ci o oportunitate reală pentru conservare. Fiecare naștere în cadrul programelor europene este un pas important împotriva dispariției acestor primate”, au transmis aceștia.

