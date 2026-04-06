Un sanctuar roman recent descoperit ridică semne de întrebare privind ritualuri șocante

Fundația Germană pentru Cercetare (DFG) și Fundația Națională Elvețiană pentru Știință (SNF) au acordat împreună o finanțare de peste 1 milion de euro pentru a sprijini studiul unui sanctuar roman de mari dimensiuni din vechiul oraș Nida (Frankfurt-Heddernheim), potrivit ScienceDaily.

În următorii trei ani, cercetătorii vor efectua o investigație aprofundată a ceea ce este considerat una dintre cele mai importante descoperiri recente din Germania romană.

Sanctuarul a ieșit la lumină în timpul săpăturilor efectuate de Oficiul Monumentelor între 2016 și 2018, și din nou în 2022, în cartierul Nordweststadt din Frankfurt. Lucrările au avut loc în timpul construcției noii „Römerstadtschule”, unde arheologii au săpat peste 4.500 de metri pătrați în centrul vechiului oraș roman.

Săpăturile au scos la iveală un complex fortificat care a rămas în mare parte intact încă din epoca romană. Situl a fost aproape în întregime excavat și documentat cu atenție folosind tehnici arheologice moderne, păstrând o imagine clară a dispunerii sale originale.

Dovezi ale activității rituale și ale ofrandelor

Sanctuarul cuprinde unsprezece clădiri din piatră ridicate în mai multe etape, precum și aproximativ 70 de puțuri și zece gropi folosite pentru depuneri (rituale). Dispunerea clădirilor este extrem de neobișnuită, neavând paralele cunoscute în provinciile romane Germania sau Galia.

Arheologii au descoperit peste 5.000 de fragmente de tencuială pictată, alături de feronerie din bronz provenită de la uși și ferestre, ceea ce indică existența unor structuri bogat decorate. Puțurile și gropile conțineau vase de ceramică și cantități mari de resturi vegetale și animale, inclusiv pești și păsări. Se crede că aceste materiale sunt rămășițele meselor rituale și ale ofrandelor aduse zeilor. Cercetătorii au colectat 150 de probe pentru analize arheozoologice și arheobotanice detaliate.

Informații suplimentare provin de la 254 de monede romane și peste 70 de agrafe de îmbrăcăminte din argint și bronz (fibule), unele încă intacte. Aceste obiecte sunt asociate în mod obișnuit cu ofrande în siturile religioase romane. Cu toate acestea, cercetătorii au identificat și dovezi care ar putea indica sacrificii umane, o descoperire care ar fi extrem de rară pentru această regiune.

În ciuda abundenței de material, rămâne dificil să se determine exact care zeități erau venerate. Inscripțiile și imaginile sugerează prezența mai multor zei, printre care Jupiter, Jupiter Dolichenus, Mercurius Alatheus, Diana, Apollo și Epona. Această combinație indică faptul că sanctuarul a servit probabil ca un important centru regional unde erau venerate mai multe zeități.

Dovezile actuale sugerează că situl a fost înființat la începutul secolului al II-lea e.n. O dedicație a unui soldat către Mercurius Alatheus, datată 9 septembrie 246 e.n., arată că sanctuarul a rămas activ cel puțin până la mijlocul secolului al III-lea e.n.

O nouă cercetare își propune să reconstituie viața ritualică romană

Finanțarea recent aprobată subliniază importanța crescândă a cercetării arheologice în regiunea Frankfurt și reflectă o colaborare strânsă între instituțiile din zona Rin-Main și dincolo de aceasta.

Prin combinarea mai multor abordări științifice, echipa de cercetare își propune să înțeleagă mai bine modul în care era folosit sanctuarul. Accentul va fi pus pe analiza dispunerii clădirilor și a modelelor de materiale depozitate pentru a reconstitui ritualurile care aveau loc odinioară acolo. Proiectul va plasa, de asemenea, sanctuarul de la Nida în contextul mai larg al peisajelor religioase din provinciile romane nord-vestice.

Semnificația mai largă a Nidei în istoria romană

Noul studiu se bazează pe decenii de săpături anterioare la Nida, care au dezvăluit deja detalii importante despre dezvoltarea și dispunerea orașului. La puțin peste un an de la dezvăluirea „Inscripției de argint de la Frankfurt” – cea mai veche mărturie scrisă creștină cunoscută la nord de Alpi – atenția se îndreaptă din nou către acest sit antic.

Cercetătorii au acum o ocazie rară de a explora în detaliu practicile religioase romane, inclusiv templele, ofrandele și comportamentul ritualic. Starea excepțională de conservare a sitului subliniază importanța orașului Nida ca centru cheie în Germania romană.