Una dintre cele mai rare flori de pe planetă. Tot mai multe exemplare în Cazanele Dunării

Regia Națională a Pădurilor Romsilva a publicat vineri fotografii cu Laleaua de Cazane, despre care spune că este una dintre cele mai rare flori din lume. Aceasta poate fi văzută în zona Parcului Natural Porțile de Fier.

„Dacă ajungeți în sud-vestul României, în județele Caraș-Severin sau Mehedinți, căutați a stâncilor. Parcul Natural Porțile de Fier adăpostește una dintre cele mai rare flori de pe planetă: Laleaua de Cazane (Tulipa hungarica)”, scriu pe Facebook reprezentanții Romsilva, care au publicat și imagini cu floarea simbol a Parcului Natural Porțile de Fier.

Descoperită în 1884

Tulipa hungarica a fost descoperită în 1884 de cercetătorul Vincze von Borbás pe versanții Ciucarului Mare și ai Ciucarului Mic.

Romsilva arată că numărul de exemplare este în creștere și estimează că acum sunt aproximativ 10.000 de exemplare care colorează în galben spectaculoasele Cazane ale Dunării.

Mai mult, după ani de absență, laleaua a început să reapară chiar și pe Platoul Ciucarului Mare.

Specialiștii îi îndeamnă pe turiști să admire florile „doar cu privirea”: „Admirați această floare unică și, dacă aveți norocul să o vedeți, bucurați-vă de ea doar cu privirea!”.