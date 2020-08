Marius Tucă: Cum a evoluat în România?

Adrian Streinu Cercel: România a acţionat cu precauţie. A făcut lucruri foarte bune. Nu s-a jucat cu termenii. România nu şi-a permis să se joace cu termenii. România a acţionat ca un tot. Populaţia a înţeles de la început că e la risc. Fără populaţie, nu am fi ajuns aici. Mai facem noi mici scăpări, dar in general Romania s-a comportat foarte bine. Au intervenit şi autorităţile. Starea de urgenţă a fost pusă la punct. Ma uit la datele oficiale. Italia 145 de decese. Spania - 87 de decese, Franţa - 483 de decese, într-o zi. În Franţa sunt multe spitale care sunt pe muchie de cuţit. E un lucru bun.



Echipele care s-au sudat la terapie intensivă... trebuie să ţinem cu dinţii de ele. Ele vor face diferenţa în săptămânile astea. Ele şi oamenii. Nu mă aştept să fie foarte multe cazuri noi. Celor care s-au chinuit, le spun că au făcut o treaba extraordinară. România s-a comportat foarte frumos şi mi-aş dori să văd acelasi efect în următoarele săptămâni.

Despre graniţe - Au venit foarte multe persoane din străinatate

Adrian Streinu Cercel: Trebuiau să închidă tot. Dar un astfel de scenariu nu poate fi în funcţiune. Nu ne putem izola complet. Zilele trecute a fost o harababură totală. Foarte multe ţări sunt cu 0 la decese. Virusul nu vine şi dă totul dintr-o dată. E parşiv. El tatoneaza terenul pe planetă. Dar s-ar putea să mai trecă puţin pe la noi prin toamnă. Noi de acum trebuie să ne luăm o serie de măsuri. Cum să purtăm mască, cum să ne spălăm pe mâini si pe faţă. Acestea trebuie să devină lucruri obligatorii.

Adrian Streinu Cercel: Acest lucru e esenţial. Ştiu cum funcţionează microorganismele. Până în momentul de faţă n-am avut rată mare de mortalitate. Dacă nu era izolarea la domiciliu, curgeau cazurile.

Marius Tucă: Eu nu vreau ca preşedintele să spună că e o simplă răceală. Nu vreau guvernanţi care nu vin cu soluţii economice.

Marius Tucă: V-a fost teamă de un scenariu Spania, Italia?

Adrian Streinu Cercel: Sigur. Noi ne-am trezit buluc cu intrarea din Italia, masivă, cu intrare din Israel, masivă şi cu focarul din Germania. Focarul din Germania e mers lent. Cel din Islarel a fost la mijloc şi in Italia şi-a făcut treaba. Am încercat să ţinem focarele sub control. Direcţiile de sănătate şi-au facut treaba.

Despre cazul Suedia

Adrian Streinu Cercel: Când aud de cazul Suedia fac bube pe mine. 30.143. îmbolnăviri, 3.679 de decese. Vi se pare că e un model? Nu ai voie să te joci cu microorganismele. E important să fiu precaut.





Adrian Streinu Cercel: Virusul nu dispare. Îşi limitează circulaţia. Orice trecere de la un om la altul ii creste virulenta. Sunt multe concepţii în epidemiologie şi au dat rezultate.



Primul lucru pe care l-am făcut a fost un inventar al informaţiei cu privire la potenţialele molecule care ne-ar putea ajuta. N-am făcut o selecţie foarte severă. Pacientul e cel care dictează terapia, nu o schemă terapeutică. Trebuie să ne uităm întâi la pacient. Hidroxiclorochina a fost pe primul plan. Noi în fiecar marţi avem teleconferinţe şi discutăm despre cum putem fi mai buni astfel încât să le dăm pacienţilor maximum de trecere la aceasta infecţie. Despre tratamentul cu plasmă şi filtrarea sângelui Adrian Streinu Cercel: România a avut 3 beneficii mari. În decursul anilor nu şi-a distrus reţeaua de tratament al bolilor infecţioase, reţeaua de epidemiologi şi SMURDUL. Ei fac o muncă colosală. Aceste eforturi concentrate au salvat vieţi. .Sistemele de dializă sunt ultra cunoscute. Avem în momentul de faţă la „Matei Bals” un pacient care e pe plămân artificial. Romania s-a mişcat foarte repede. România a început să aibă o centralizare a plasmei pe care noi putem să o punem la pacienţi. A dat rezultate bune.

Despre anticoagulant Adrian Streinu Cercel: Noi am folosit în terapia trombolitică. Acest virus cauzează apariţia a mici trombi. Noi le-am luat pe toate pas cu pas. Toţi pacienţii sunt monitorizaţi foarte clar. Marius Tucă: Ce v-a surprins cel mai tare la acest virus? Adrian Streinu Cercel: Sunt puţine lucruri care să mă surprindă. La nivelul „Matei Bals” avem cazurilr cele mai complicate cu putinţă. Marius Tucă: Masca ar fi mai eficientă decât izolarea. Credeţi în asta? Adrian Streinu Cercel: Masca e foarte importantă. Va face diferenţa în mod net în perioada următoare. Masca trebuie să acopere nasul gura, să fie purtata maxim 4 ore. Ea ne protejează. Acolo unde e curat, nu se duce doctorul. Unde se foloseşte apa si sapunul, unde se aeriseşte camera nu o să fie probleme. Acolo unde pătrunde soarele nu pătrunde doctorul. Marius Tucă: S-au schimbat simptomele? Adrian Streinu Cercel: Prea puţin. În momentul în care persoana începe să îşi piardă mirosul, gustul, să aibă dureri musculare, atunci pacientul trebuie monitorizat.

Despre redeschiderea teraselor Adrian Streinu Cercel: Eu ştiu că la Ikea poţi să îţi comanzi de acasă. De ce să mă duc să mă înghesui la Ikea? Problema de sănătate publica se gândeşte în alti termeni.



Noi cu toţii am căzut de acord că sistemul sanitar din Romania are ceva probleme. Când a fost exerciţiul, la ce am asistat? Fară mască, multă lume. Măştile se poartă şi în spaţiile deschise. Marius Tucă: Italia a trecut prin infern. Azi au deschis terasele. Adrian Streinu Cercel: Acest nou val de oameni care intră în ţară aduc o cantitate de virus. Italia nu mai trece prin ce trecem noi acum. Se vor deschide (şi la noi n.r.). Să nu ne facem griji. Marius Tucă: În ce măsură credeţi că a fost atinsă România de virus? Adrian Streinu Cercel: Fără studii e greu de spus. Pentru mediul urban putem să estimăn 5-6%. Circa 22% din pacienţii care se prezintă sunt pozitivi. Relaxarea e foarte bună. A venit când trebuia.

Despre testarea populaţiei în Bucureşti

Adrian Streinu Cercel: Orice cercetare e benefică. E bine să se facă cercetări. Lumea nu trebuie să uite că acest virus e în circultaţie pe teritoriul României. Nu trebuie să ne relaxăm în faţa virusului. Tot ce am învăţat până acum trebuie să aplicăm în continuare. Masca e cea care va face diferenţa, apa şi săpunul sunt cele care vor face diferenţa.

Despre profesorul Didier Raoult:

: În fiecare etapă a existat o dinamică. În ianuarie am spus că acest virus se manifestă ca o gripă. Eram convis că aşa stau lucrurile. Am atras atenţia că noi nu ştim încotro o va lua acest virus. Am avut exemplele imediat următoare în Italia, Spania. România s-a pregătit uşor, uşor. Nimeni nu a fost pregătit pentru aşa ceva. Noi cu toţii, inclusiv OMS, am trecut printr-o serie de bâlbâieli în privinţa echipamentelor de protecţie. Ne-am reformatat discursul. Ne-am uitat la ebola. Daca suntem calmi, vom reacţiona mult mai bine decât dacă începem să ne ajutăm. Şi în momentul de faţă s-a ajuns la o stabilitate peste tot pe planetă. Nu mai sunt acele costume pe care le vedeam la chinezi, cu excepţia terapiei intensive.