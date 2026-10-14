MEDIAFAX 35. 2014 – Puterea mediului online: Klaus Iohannis câștigă alegerile prezidențiale. Simona Halep atinge o nouă performanță

MEDIAFAX este, de 35 de ani, acolo unde se întâmplă lucrurile importante. A fost parte din istoria României postdecembriste, relatând în timp real momentele care au schimbat politica, societatea și viața de zi cu zi.

2014 a fost un an important atât pentru politica românească, cât și pentru sport. Alegerile prezidențiale au adus o schimbare la Cotroceni, în timp ce Simona Halep a devenit una dintre principalele figuri ale sportului românesc, ajungând în premieră într-o finală de Grand Slam.

Pentru MEDIAFAX, 2014 a fost un an în care agenția a urmărit permanent evenimentele care au dominat agenda publică, de la campania și alegerile prezidențiale până la performanțele Simonei Halep. Informațiile transmise de jurnaliștii MEDIAFAX au fost preluate și citate de presa scrisă din țară, confirmând încă o dată rolul agenției ca sursă importantă pentru publicațiile tipărite și online.

Alegerile prezidențiale din 2014: Prima victorie electorală a unui candidat din afara nucleului politic tradițional postcomunist

Alegerile prezidențiale au avut loc în luna noiembrie 2014 și au fost dominate de confruntarea dintre premierul de atunci, Victor Ponta, candidatul alianței PSD-UNPR-PC, și Klaus Iohannis, candidatul Alianței Creștin-Liberale (ACL).

MEDIAFAX a urmărit competiția electorală încă dinaintea începerii oficiale a campaniei, inclusiv prin monitorizarea sondajelor de opinie și a prezenței candidaților în mass-media.

Pe 25 iulie 2014, MEDIAFAX scria că Victor Ponta și Klaus Iohannis ocupau primele două poziții în preferințele alegătorilor, cu o diferență de aproximativ 10 procente între ei. În același timp, jurnaliștii agenției observau că distanța dintre cei doi se reducea în scenariul unui eventual tur al doilea.

În august, MEDIAFAX Monitorizare a realizat o analiză privind aparițiile în mass-media ale principalilor candidați la alegerile prezidențiale. Analiza a fost preluată, între altele, de Gazeta de Nord-Vest, în ediția din 19 august 2014.

„Premierul Victor Ponta conduce în topul aparițiilor în media, cu un total de 7.431 de apariții, fiind urmat de Klaus Iohannis – 4.773 de apariții și de Cristian Diaconescu – 1816 apariții, relevă o analiză realizată de Mediafax Monitorizare”, scria Gazeta de Nord-Vest, citând analiza MEDIAFAX.

După desemnarea candidaților de către principalele partide, a început etapa depunerii candidaturilor. Klaus Iohannis, candidatul ACL, anunța că a strâns 2,2 milioane de semnături pentru candidatura sa.

„Acum a venit vremea faptelor, oamenii mă cunosc. Sunt mai puţin un om al vorbelor şi mai mult un om al faptelor. Vreau să candidez pentru a face altfel de politică în ţara noastră. Mai puţin spectacol, mai puţină gălăgie, mai multe soluţii pentru oameni, pentru România. Eu nu am în spate niciun fel de grupuri de interese, niciun fel de trusturi, niciun fel de instituţii. Eu am în spate echipa Alianţei Creştin Liberale şi cele peste două milioane două sute de mii de alegători care au semnat pentru mine”, a spus Iohannis la acel moment, după ce și-a depus candidatura, potrivit relatărilor MEDIAFAX.

Campania electorală și noua putere a mediului online

În campania pentru primul tur, candidații la Președinție nu au participat la dezbateri electorale comune, însă confruntarea politică s-a mutat tot mai mult și în mediul online.

Totuși, MEDIAFAX a urmărit inclusiv modul în care principalii candidați comunicau cu alegătorii prin rețelele sociale. O monitorizare publicată la 21 octombrie 2014 arăta că mesajele lui Victor Ponta de pe Facebook ajungeau, în valori absolute, la cel mai mare număr de simpatizanți. Raportat însă la numărul de fani, mesajele lui Klaus Iohannis și ale Monicăi Macovei aveau o eficiență mai mare, potrivit analizei MEDIAFAX.

În primul tur, desfășurat pe 2 noiembrie, Victor Ponta s-a clasat pe primul loc, cu 40,44%, în timp ce Klaus Iohannis a obținut 30,37%. Cei doi au intrat în turul al doilea. Pe următoarele poziții s-au clasat Călin Popescu-Tăriceanu, Elena Udrea, Monica Macovei și Dan Diaconescu.

Alegerile au fost marcate și de mobilizarea puternică a românilor din diaspora. În mai multe capitale europene s-au format cozi la secțiile de votare, iar numeroși români nu au reușit să voteze înainte de închiderea urnelor.

Jurnal Bihorean relata, în ediția din 4 noiembrie 2014, citând informațiile MEDIAFAX, că numeroși români nu au reușit să voteze la Londra după închiderea secțiilor. La Paris, câteva zeci de persoane care așteptaseră ore întregi au forțat intrarea în Ambasada României, în încercarea de a-și exprima opțiunea electorală.

„O parte dintre persoane au intrat cu forţa, duminică seară, în ambasadă, în speranţa că, dacă se vor afla în incinta acesteia, vor putea vota”, a scris Jurnal Bihorean pe 4 noiembrie 2014, citând MEDIAFAX.

Iohannis și Ponta, față în față înaintea turului al doilea

Înaintea celui de-al doilea tur, după mai multe încercări de organizare a unei confruntări, Klaus Iohannis și Victor Ponta au participat la două dezbateri televizate, la Realitatea TV și B1 TV.

MEDIAFAX a urmărit declarațiile celor doi și a relatat despre prima dezbatere, desfășurată la Realitatea TV.

„Acuzaţiile directe pentru Iohannis au fost legate de faptul că acesta nu ar şti câte secţii de votare sunt în Germania, cât este pensia medie şi cât este punctul de TVA”, a scris MEDIAFAX după o monitorizare a primei dezbateri.

Cea de-a doua confruntare, transmisă de B1 TV, a fost urmărită de MEDIAFAX în regim de live text. Printre temele discutate de cei doi candidați s-au aflat justiția, instituțiile-cheie ale statului și reorganizarea Parlamentului.

Finala prezidențială a fost marcată, cu două zile înainte de ziua votului, și de manifestații în marile orașe din țară, inclusiv în București, unde participanții cereau un vot corect în turul 2 al prezidențialelor.

MEDIAFAX relata, pe 14 noiembrie, că manifestanții veniți în Piața Universității au scandat mesaje precum „Plagiatorul ne fură viitorul” și „Klaus, Klaus, Klaus, scapă-ne de Mickey Mouse!”.

Turul al doilea: răsturnarea rezultatului din primul tur

Pe 16 noiembrie, românii au fost chemați din nou la urne. Prezența la vot a fost cu aproximativ 10% mai mare decât în primul tur, iar rezultatul a schimbat radical raportul dintre cei doi candidați.

Înaintea anunțării rezultatelor finale, exit-poll-urile indicau o cursă extrem de strânsă.

„EXIT POLL ALEGERI PREZIDENŢIALE: Klaus Iohannis şi Victor Ponta, la diferenţe foarte mici în cele 5 sondaje. Ambii sunt lideri în câte 2 sondaje şi la egalitate în ultimul”, titra MEDIAFAX în seara zilei de 16 noiembrie, după închiderea urnelor.

În aceeași seară, în mai multe orașe din țară au avut loc manifestații în semn de solidaritate cu românii din diaspora care nu reușiseră să voteze în primul tur. Corespondenții MEDIAFAX din Iași, Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara au transmis informații despre protestele și numărul participanților.

Klaus Iohannis a mers inclusiv în Piața Universității din București, unde a fost primit cu aplauze de participanții la manifestație.

În cele din urmă, Klaus Iohannis a obținut 54,43% dintre voturi, în timp ce Victor Ponta a obținut 45,57%.

Victoria lui Iohannis a fost prezentată de presa internațională drept o surpriză, iar MEDIAFAX a reunit reacțiile din presa străină într-un material amplu publicat pe 17 noiembrie.

„Denigrat de adversari din cauza originilor germane, Klaus Iohannis, care a creat surpriză câştigând scrutinul prezidenţial din România, a reuşit să convingă electoratul pledând pentru o Românie «normală», liberă de corupţie”, scria, la momentul respectiv, într-un material cu titlul „Klaus Iohannis, parcursul atipic al «germanului de Transilvania» devenit preşedinte”.

Și presa germană a relatat, în ediţiile online, despre victoria lui Iohannis la alegerile prezidenţiale, notând că succesul acestuia reprezintă „o surpriză”, a mai relatat MEDIAFAX, fiind citat de ziarul Jurnal Bihorean în ediția din 18 noiembrie 2014.

După confirmarea rezultatului, MEDIAFAX a publicat și o biografie a celui care urma să devină noul șef al statului.

„Klaus Iohannis, profesor de fizică, a devenit primar la Sibiu acum 14 ani, deşi nimeni nu-i dădea şanse. A câştigat toate alegerile la care a candidat- localele şi prezidenţialele de duminică, după o prezenţă covârşitoare la vot- dar nu a reuşit să ajungă premier în 2009 şi nici vicepremier în 2014”, a relatat MEDIAFAX pe 17 noiembrie 2014, într-un amplu material dedicat lui Iohannis.

Victoria lui Iohannis a însemnat încheierea perioadei în care Traian Băsescu ocupase funcția de președinte și instalarea unui nou șef al statului. Iohannis a fost validat de Curtea Constituțională pe 21 noiembrie 2014, pentru un mandat de cinci ani.

Simona Halep, în finală la Roland Garros și în semifinalele de la Wimbledon

2014 a fost însă un an important și pentru sportul românesc. Simona Halep a făcut atunci unul dintre cele mai importante salturi ale carierei sale, ajungând pentru prima dată într-o finală de Grand Slam.

La Roland Garros, Halep a trecut de mai multe adversare și a ajuns până în ultimul act al turneului de la Paris, unde a întâlnit-o pe Maria Sharapova. Meciul a fost unul extrem de disputat: Sharapova s-a impus cu 6-4, 6-7, 6-4, după un duel de trei seturi. Roland Garros notează că aceasta a fost prima finală feminină de la Paris în trei seturi din 2001.

Pentru Halep, chiar dacă trofeul i-a revenit Sharapovei, finala din 2014 a reprezentat confirmarea că intrase în elita tenisului mondial.

În același an, Simona Halep a ajuns în semifinalele de la Wimbledon. La acel moment, românca era cap de serie numărul 3 și a trecut de Teliana Pereira, Lesia Tsurenko, Belinda Bencic, Zarina Diyas și Sabine Lisicki.

În semifinale, Halep a întâlnit-o pe canadiana Eugenie Bouchard. Halep a pierdut în două seturi, 6-7, 2-6, iar Bouchard a mers în finală.

MEDIAFAX, în mijlocul unui an care a schimbat România

2014 a fost, pentru România, anul unei schimbări politice la Cotroceni și al afirmării internaționale a unei sportive care avea să devină una dintre cele mai cunoscute reprezentante ale sportului românesc.

Pentru MEDIAFAX, a fost un an de breaking news, monitorizări, transmisii în timp real și materiale ample, într-o perioadă în care mediul online devenea tot mai important pentru modul în care publicul primea informația.

Agenția a urmărit alegerile prezidențiale de la primele sondaje și depunerea candidaturilor până la dezbaterile dintre finaliști, votul din diaspora, protestele din marile orașe, rezultatele finale și reacțiile internaționale. Informațiile și analizele MEDIAFAX au fost preluate și citate de ziarele locale, confirmând rolul agenției de sursă pentru presa din România.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo, în timp real, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care MEDIAFAX a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.