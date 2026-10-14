Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la sfârșitul anului

Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune să deschidă toate grupurile de negociere rămase pentru aderarea Ucrainei la UE până la sfârșitul mandatului său, a declarat marți, ministrul irlandez de stat pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne.

Acesta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă organizată la Luxemburg, după cea de-a patra conferință interguvernamentală privind aderarea Ucrainei la UE.

„Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase”, a declarat Byrne, citat de Interfax-Ukraine. „Și ucrainenii au depus eforturi enorme pentru deschiderea acestor grupuri, așa că vom continua să colaborăm activ cu statele membre”, a adăugat oficialul irlandez, conform Kyiv Post.

Uniunea Europeană a deschis oficial marți încă două grupuri de negociere, după ce decizia fusese aprobată luni, 12 octombrie, de toate cele 27 de state membre.

Acordul a venit la câteva ore după ce Ucraina a adoptat o lege privind educația minorităților, cerută de Ungaria în schimbul ridicării dreptului de veto care blocase procesul de aderare timp de mai multe luni.

Ce presupun noile grupuri de negociere

În total, există șase grupuri de negociere care stabilesc reformele juridice și instituționale pe care Ucraina trebuie să le adopte și să le pună în aplicare pentru a adera la UE.

Grupul 2, dedicat pieței interne, acoperă libera circulație a bunurilor, serviciilor, lucrătorilor și capitalului, precum și normele europene privind concurența, serviciile financiare, dreptul societăților comerciale și protecția consumatorilor.

Grupul privind competitivitatea și creșterea incluzivă include domenii precum fiscalitatea, politica economică și monetară, industria, transformarea digitală, ocuparea forței de muncă, educația, cercetarea și domeniul vamal, potrivit Consiliului European.

Deschiderea celor două grupuri a avut loc după mai multe luni de blocaj. Ungaria s-a opus de patru ori deschiderii grupurilor 2 și 3, ultimul refuz fiind înregistrat pe 8 septembrie.

Thomas Byrne a spus că unele state membre sunt în continuare rezervare în ceea ce privește următorii pași ai procesului de aderare.

„În unele cazuri, statele membre ridică anumite probleme care trebuie soluționate”, a declarat acesta, precizând că echipa sa a colaborat cu Ucraina și cu CE pentru a răspunde fiecărei situații.

Ucraina mai are de deschis două grupuri de negociere

Ucraina și Republica Moldova au deschis Grupul 1, „Fundamentele”, pe data de 15 iunie, și Grupul 6, „Relații externe”, pe data de 14 iulie.

Negocierile de aderare cuprind 33 de capitole, organizate în șase grupuri tematice.

După deschiderea oficială a grupurilor 2 și 3, marți, au mai rămas două grupuri de negociere: Grupul 4, privind agenda verde și conectivitatea durabilă, și Grupul 5, dedicat resurselor, agriculturii și coeziunii.

Vicepremierul Ucrainei pentru integrare europeană și euro-atlantică, Vsevolod Cențov, a spus că țara se așteaptă ca progresele sale să fie evaluate de UE pe baza meritelor, adăugând că ambele grupuri pot fi deschise până la sfârșitul acestui an.

„Nu vedem niciun obstacol în calea realizării acestui lucru până la sfârșitul anului și așteptăm cu interes discuții aprofundate cu Comisia Europeană și cu statele membre în cadrul procesului de negociere, pentru a găsi soluții echilibrate, chiar și în domenii specifice precum agricultura”, a afirmat Cențov.

Dispute privind accesul produselor agricole ucrainene pe piața UE

Comisia Europeană a propus în trecut limitarea accesului Ucrainei la subvențiile agricole și la piețele europene pentru produsele sensibile, inclusiv după aderare. Propunerea a fost respinsă marți, 5 octombrie, de ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki.

La aceeași conferință de presă de marți, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a spus că Ucraina va fi integrată în politica agricolă a UE printr-un model special.

Potrivit acesteia, exporturile ucrainene de cereale vor continua să fie direcționate în principal către piețele tradiționale din Africa de Nord, Asia și Orientul Mijlociu, nu către piața europeană.

Condițiile exacte urmează să fie stabilite de statele membre în cadrul negocierilor pentru Grupul 5, dedicat resurselor, agriculturii și coeziunii.