Un pod uriaș între China și Coreea de Nord va fi inaugurat după mai multe amânări

China și Coreea de Nord urmează să inaugureze podul peste râul Yalu, anunță agenției chineză Xinhua citată de Al Jazeera.

Obiectivul va fi inaugurat joi după mai multe amânări. China a finalizat partea sa a podului în 2014, sperând să stimuleze schimburile comerciale. Totuși, Coreea de Nord a amânat lucrările ani de zile din motive politice. Relațiile dintre China și Coreea de Nord s-au deteriorat după ce Beijingul a susținut sancțiunile ONU impuse ca urmare a testelor nucleare ale Phenianului.

De asemenea, primul pod care leagă Rusia de Coreea de Nord a fost inaugurat la începutul acestei luni.

Relațiile dintre China și Coreea de Nord

Exporturile Chinei către Coreea de Nord au atins anul trecut cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, însumând 2,3 miliarde de dolari, o creștere de 25% față de anul precedent. Președintele chinez Xi Jinping a fost primit la Phenian în luna iunie, pentru prima dată din 2019.

Începând cu 2018, Beijingul a încercat să refacă legăturile cu Phenianul, care, în aceeași perioadă, începuse și o scurtă perioadă de îmbunătățire a relațiilor cu Washingtonul.

Relația dintre China și Coreea de Nord s-a consolidat în timpul Războiului din Coreea. În 1961, cele două țări au semnat Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă, acesta rămânând singura alianță militară oficială a Chinei. Tratatul conține o clauză de apărare reciprocă prin care fiecare parte se angajează să o ajute pe cealaltă în cazul în care aceasta este supusă unui atac armat.

Deși China a fost principalul partener diplomatic și protector al Coreei de Nord timp de decenii, relațiile s-au tensionat după ce, în 2017, Beijingul a susținut înăsprirea sancțiunilor împotriva Phenianului din cauza programului său de înarmare nucleară. Coreea de Nord nu a reluat încă eliberarea vizelor turistice pentru cetățenii chinezi, care, în trecut, reprezentau majoritatea vizitatorilor străini ai țării.

Coreea de Nord, între Rusia și China

Analiștii afirmă că relația tot mai strânsă dintre Coreea de Nord și Rusia a redus dependența țării față de Beijing. Coreea de Nord și Rusia au semnat un tratat de parteneriat strategic cuprinzător în 2024, care include o prevedere privind apărarea reciprocă.

Legăturile militare și politice dintre cele două țări s-au consolidat considerabil, Coreea de Nord trimițând mii de militari să lupte în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Recent, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat și el interesul de a repara relațiile cu Phenianul.

Discuțiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au încheiat brusc în 2019. În cadrul celui de-al doilea mandat, Trump a evocat posibilitatea unei noi întâlniri cu Kim, dar nu a fost stabilită nicio întrevedere oficială.