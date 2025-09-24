ANM: Ceață densă în mai multe zone din Muntenia, Dobrogea și Transilvania

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Potrivit avertizării este vorba despre „ceață care determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.”

Avertizarea vizează localitățile Călărași, Modelu, Borcea, Roseți, Perișoru, Grădiștea, Jegălia, Cuza Voda, Unirea, Ștefan cel Mare și Dichiseni din județul Călărași.

Ceață este și în zona depresionară a județului Harghita unde se află localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni- Ciuc și Racu.

Ceață este și în județul Tulcea în zona localităților Tulcea, Isaccea, Jijila, Sulina, Greci, Niculițel, Luncavița, Somova, Frecăței, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Izvoarele, Nufăru, Văcăreni, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina și Ceatalchioi;

Avertizarea cod galben este valabilă miercuri, până la ora 9.00.