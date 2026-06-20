Bucureștiul intră sub val de căldură. Disconfort termic urmat de posibile ploi și descărcări electrice

Potrivit meteorologilor, în prima parte a intervalului, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil și doar înnorări temporare după-amiaza, iar probabilitatea de ploaie va rămâne redusă. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 32 de grade, iar minimele vor coborî noaptea spre 16–19 grade.

În zilele de 21 și 22 iunie, căldura se va menține, iar disconfortul termic va fi în creștere, cu maxime de 31–32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări temporare după-amiaza, însă șansele de averse rămân scăzute.

Pe 23 iunie, vremea va rămâne călduroasă, cu o maximă în jur de 33 de grade Celsius. Spre seară, crește însă probabilitatea pentru averse slabe, de 1–4 l/mp, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

ANM precizează că, pe tot parcursul intervalului, pentru București este valabil un mesaj de informare meteorologică privind vremea călduroasă și disconfortul termic.