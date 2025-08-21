Caniculă în România: Mai multe județe și Capitala, sub cod galben. Zonele vizate HARTĂ

Avertizarea Cod galben, în vigoare joi între orele 12.00 și 21.00, vizează județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și Capitala.

În aceste zone va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor, vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.

Sursa foto: meteoromania.ro

O altă avertizare Cod galben de caniculă, valabilă vineri între orele 12.00 și 21.00, vizează județele Galați, Brăila, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Capitala.

În aceste zone va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

Sursa foto: meteoromania.ro