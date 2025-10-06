Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că în sud-estul țării se așteaptă precipitații deosebit de importante cantitativ, cu risc de acumulări rapide de apă. Județele Constanța, Călărași și Ialomița intră sub Cod roșu, unde ploile abundente pot depăși 110–120 l/mp într-un interval scurt, ceea ce creează risc major de inundații locale și torenți.

Pe lângă zonele vizate de Cod roșu, ANM a emis și Cod portocaliu pentru Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde marți și miercuri se vor acumula cantități de 60–90 l/mp, izolat până la 100 l/mp. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, vor cădea ninsori temporar viscolite, cu strat de zăpadă de 10–30 cm și rafale de vânt de 60–90 km/h.

Sursa foto: meteoromania.ro

Vântul va avea intensificări semnificative în Dobrogea, Muntenia și centrul Moldovei, cu rafale de 50–70 km/h. Temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

