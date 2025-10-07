Cod portocaliu în Capitală. Avertismente pentru bucureșteni asupra pericolelor cauzate de ploile puternice

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 23:00.

Se vor semnala ploi importante cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Pompierii din cadrul ISU București – Ilfov (ISU B-IF) a avertizat populația asupra acestor pericole

De asemeneai au făcut mai multe recomandări:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

ISU B-IF anunță că a emis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale.