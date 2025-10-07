Prima pagină » Meteo » Cod portocaliu în Capitală. Avertismente pentru bucureșteni asupra pericolelor cauzate de ploile puternice

Cod portocaliu în Capitală. Avertismente pentru bucureșteni asupra pericolelor cauzate de ploile puternice

Bucureștenii au fost avertizați prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale asupra pericolelor ce vin odată cu ploile din această noapte. Meteorologii au emis cod portocaliu valabil până miercuri la ora 23.00.
Cod portocaliu în Capitală. Avertismente pentru bucureșteni asupra pericolelor cauzate de ploile puternice
Laura Buciu
07 oct. 2025, 09:55, Social

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 23:00.

Se vor semnala ploi importante cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Pompierii din cadrul ISU București – Ilfov (ISU B-IF) a avertizat populația asupra acestor pericole

De asemeneai au făcut mai multe recomandări:

  • Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
  • Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
  • Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
  • Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;
  • În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

ISU B-IF anunță că a emis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale.