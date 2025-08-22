Furtunile au afectat 15 județe și municipiul București. O persoană a murit și mai multe sunt rănite

Furtunile de vineri seară au provocat efecte semnificative în 38 de localități din 15 județe și municipiul București, autoritățile intervenind pentru degajarea copacilor și stâlpilor doborâți, evacuarea apei din gospodării și repararea elementelor de construcție dislocate de pe acoperișuri.

În județul Argeș, în localitatea Lucieni, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste trei persoane. Două dintre victime au fost transportate la spital, conștiente, cu traumatisme, iar o persoană a murit, în urma manevrelor de resuscitare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, alte incidente au fost înregistrate în județul Prahova, unde o persoană a fost rănită după prăbușirea unui acoperiș în Negoiești și transportată la spital, și în București, Sector 4, unde un copac prăbușit pe trotuar a lovit o persoană, fiind transportată la spital, conștientă.

Circulația rutieră a fost afectată pe DN 7, în județul Vâlcea, din cauza apei și aluviunilor, iar peste 150 de apeluri la 112 au fost înregistrate în regiunea București-Ilfov. Peste 4.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină la nivel național.

Potrivit sursei citate, s-a intervenit în județele Argeș, Brașov, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Olt, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vrancea și Vâlcea și municipiul București, pentru evacuarea apei din 2 curți, 1 anexă, 44 beciuri/subsoluri și de pe 1 stradă, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile 16 imobile, precum și pentru degajarea a 151 de copaci și 3 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 41 autovehicule.

Autoritățile recomandă populației să respecte indicațiile forțelor de intervenție și să se informeze din surse oficiale, precizând că au fost emise 19 mesaje RO-Alert în 12 județe și București pentru avertizarea populației.