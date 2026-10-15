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Ninge pe Transfăgărășan. Vizibilitate redusă și condiții dificile de drum. Avertismentul salvamontiștilor

Ninge pe Transfăgărășan, la altitudini de peste 1.600 de metri, iar vizibilitatea este redusă. Salvamontiștii îi avertizează pe șoferi și turiști să fie prudenți și să se informeze asupra condițiilor meteorologice înainte de a porni la drum.
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Maria Miron
15 oct. 2026, 21:53, Știrile zilei
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Salvamont Argeș a anunțat joi seara că ninge pe Transfăgărășan, la altitudini de peste 1.600 de metri, iar vizibilitatea redusă impune prudență sporită pentru șoferi și turiști.

Salvamontiștii au transmis și o avertizare pentru șoferii care intenționează să traverseze zona, dar și pentru turiștii care plănuiesc drumeții la altitudini mari.

Recomandări pentru șoferii care circulă pe Transfăgărășan

Conducătorilor auto li se recomadă să reducă viteza și să adapteze deplasarea la condițiile meteorologice și la starea drumului.

Șoferii trebuie să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule, să evite manevrele bruște și să se asigure că mașinile sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră și eventualele restricții de circulație.

Avertisment pentru turiștii care merg la munte

Salvamont Argeș atrage atenția că vizibilitatea redusă poate face deplasarea periculoasă la altitudini mari.

Turiștii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteorologică înainte de plecare, să poarte echipament adecvat temperaturilor scăzute și precipitațiilor și să evite traseele expuse.

„Nu vă bazați doar pe condițiile meteo de la plecare. La munte, vremea se poate schimba rapid, iar siguranța trebuie să fie prioritară”, avertizează salvamontiștii.

Ei recomandă, de asemenea, ca șoferii și turiștii să verifice, înainte de a porni la drum, starea drumurilor, eventualele restricții de circulație și condițiile de acces în zona montană. Totodată, aceștia sunt sfătuiți să urmărească informările oficiale ale autorităților și ale serviciilor Salvamont.

În situații de urgență, turiștii pot apela numărul 112 sau Dispeceratul Național Salvamont, la 0725 826 668 (0SALVAMONT).

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