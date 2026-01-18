Prima pagină » Meteo » Prognoză specială pentru București: urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea

Administrația Națională de Meteorologie anunță că la București urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea.
Prognoză specială pentru București: urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
18 ian. 2026, 10:33, Social

În intervalul 18 ianuarie, ora 8:00 – 19 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea, anunță ANM. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții de fulguială. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -6… -5 grade, iar cea minimă va fi de – 10…-9 grade.

Apoi, de luni, la ora 8.00, până marți la aceeași oră, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -5…-4 grade, iar cea minimă va fi de -13…-10 grade.

În intervalul 20 ianuarie, ora 8:00 – 21 ianuarie, ora 10:00 vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 0…1 grad, iar cea minimă va fi de -11…-8 grade.

De asemenea, de pe 21 ianuarie, la ora 10:00 până pe 22 ianuarie, la ora 8:00, valorile termice vor fi mai ridicate față de zilele precedente însă dimineața va fi geroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor precipitații slabe mixte cu depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă va fi de -4…-2 grade.

În intervalul 18 ianuarie ora 10.00 – 22 ianuarie, ora 10.00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.

