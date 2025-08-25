Temperaturi minime record la final de vară: Cea mai friguroasă dimineață de 25 august din ultimii 45-50 de ani

Potrivit Meteoplus, 65 de stații meteo ANM au înregistrat recorduri termice zilnice, majoritatea din Maramureș și Transilvania, în timp ce temperatura în Miercurea Ciuc a coborât la -1,7°C, la un pas de recordul absolut pentru temperatura minimă din august (-1,9 grade, 27 august 1980).

Aproape de recordul absolut al minimei pentru august au mai fost și: Cluj – 4.9 grade (recordul este de 3.5 grade, 1933), Iași – 6.4 grade (recordul este de 4.6 grade, 1914) și Tg. Mureș – 4.2 grade (recordul este de 4.1 grade, 1899).

Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și la Obârșia Lotrului (-1,4°C), Iezer (-1,3°C), Stâna de Vale (-1,1°C), și Poiana Stampei (-1°C), dar și pe Vârful Omu (-1,3°C).

În weekend, în Masivul Pietrosu, județul Maramureș, s-a produs un fenomen neobișnuit pentru această perioadă a anului: a nins la peste 1.700 de metri altitudine. În această zonă, în timpul nopții, temperaturile au coborât sub zero grade.