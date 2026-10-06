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Toamnă cu temperaturi văratice! ANM anunță temperaturi peste normal în toată România

Temperaturile se vor situa peste valorile normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie. În intervalul 5 octombrie – 2 noiembrie, meteorologii estimează valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii țări, în timp ce regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de normal.
Toamnă cu temperaturi văratice! ANM anunță temperaturi peste normal în toată România
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
06 oct. 2026, 07:49, Știrile zilei
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Săptămâna 5 – 12 octombrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și nord-estice. În regiunile nord-vestice regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, iar în rest va fi deficitar.

Săptămâna 12 – 19 octombrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 19 – 26 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

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