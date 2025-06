Ion Cristoiu: Ilie Bolojan – încă un doctor care ne spune că sîntem gravi bolnavi, dar nu se oferă să ne vindece

Din 1990 până acum, unul dintre scopurile analizelor mele, comentariilor mele zilnice, de mai multe ori pe zi, a fost acel de a desluși cauzele, intențiile, ce se ascunde în spatele unor gesturi. Și am reușit, nu de puține ori, să arăt, de fapt, ce a vrut să ne spună, ce vrea să ne spună poetul, așa-i cu chestia la bacalaureat sau la teze. Ce a vrut să ne spună poetul prin asta? Vântul bate, nu știu, acoperișul scârțâie, vaca face mu. Eu, însă, am supus acestei analize conferința de presă de ieri a lui Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan este, vă reamintesc, președintele Senatului, președintele interimar al PNL, dar, sigur, va fi președinte plin, a fost președinte provizoriu vreo câteva luni, chiar multe, 5-6 luni, și acolo s-a manifestat, a căpătat notorietate, capital politic, Gabriel Liiceanu, intelectualii neamului, intelectualii lui Băsescu, îl invocau, nu ne lăsa, Bolojan candidează. S-a spus că dacă el va candida și va ajunge președinte va rezolva România. A venit Nicuşor Dan președinte, steaua lui Ilie Bolojan a apus, s-a uitat brusc că toți îl voiau președinte și s-a uitat brusc faptul că Nicuşor Dan, Elena Lasconi, aproape toți candidații ziceau că îl pun premier.

Cel puțin Nicuşor Dan mai avea un pic și, vă spun, îl lua de bărbat, că e voie, pentru că el e tefelist. Și deodată ne ține o conferință de presă. Suntem, iată, în 14 iunie, deci mai avem un pic și se împlinește o lună de la venirea noului președinte. N-au avut loc consultări, nu știm cine va fi premier, nu știm ce va face premierul și, da, nu știm mai ales dacă va fi premier Ilie Bolojan. Deci, care a fost scopul cuvântării? Ne-a ținut un lung discurs despre marile probleme economice ale României.

Bun, am înțeles, știm, pentru asta nu e nevoie să fii președintele Senatului și nici să fii de la Bihor. Pentru orice analist economic, dar nu numai economic, și analist sportiv, nu știu, cronicar de întreceri de sabie sau de, cum să spun, de box feminin, poate spune, bă, e jale, și ne-a prezentat cutare, cutare, o lungă, lungă, lungă.. eu am încercat să o citesc, să o ascult, și sigur că, când s-a terminat prima parte, am zis, băi, eu am o problemă.

Omul care ne-a vorbit a fost speranța de premier al României. Va fi sau nu va fi premier? Și iată că vin întrebările. V-ați creat fără îndoială un profil de prim-ministru, dacă în urmă negocierilor politice, indiferent de formula așa, vă asumați funcția de prim-ministru și implicit aceste misiuni nepopulare despre care vorbiți. Și răspunde.

Da, aici nu e vorba de a crea un profil sau altul, cred că e corect să răspundem românilor. Da, măi, el spune chestia cu criza și ne spun toți adevărul. Dom’le, nu înțelegeți că toți, Nicușor Dan, șef de partide, de mini-șef de partide, nu fac altceva decât ne spun că suntem, că România are cancer. Am înțeles. Spune mă soluția, dar nimeni nu spune. Și că trebuie să facă operații.

Bun, am înțeles. Și cine o face pe asta? Nu știu, vom vedea, da? Așa, avem angajamente, să nu creăm așteptări, are nevoie de o masă, dacă nu ai autoritatea, așa, vrea susținere în Parlament, de o masă, de cine este așa, pentru că aceste măsuri, așa, dacă nu ai autoritate să-i sancționezi pe miniștri, oricine va fi premier și de asemenea ai nevoie. Și am încredere în milioanele de români. Am înțeles, mă. Băi, oameni buni. Ilie Bolojan este politician, dar lider de partid.

El trebuia să spună, băi, unul să ne spună, vreau noi, chiar dacă nu am avut consultări, PNL vrea să-și asume formarea Guvernului și eu vreau să fiu premier, să-mi asum. De ce nu face asta? Pentru că și el e într-o piesă care constă în obosirea carașilor noastre, adică de o lună de zile se vorbește că nu e premier, cutare, cutare, cutare, cutare, și la un moment dat mă spune, bă, să-l pun pe oricine și vine Nicușor Dan și scoate de izmene, că acolo le ține el, că el le știe, păi un nume care… și nu o să mai zicem, dar de ce este asta?