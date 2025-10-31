23 de milioane lei pentru modernizarea și reabilitarea Centrului pentru Arși de la „Floreasca”, anunță Rogobete

Rogobete spune că a aprobat vineri indicatorii tehnico-economici și suma necesară pentru reorganizarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. Urmează instalarea unui sistem HVAC care să asigure controlul microbiologic, al temperaturii și al umidității, refacerea și compartimentarea corectă a zonelor ATI, precum și introducerea filtrelor HEPA, pentru a reduce cât mai mult riscul de infecții nosocomiale.

De asemenea, centrul va fi dotat cu aparatura de ultimǎ generație, spune ministrul Sănătății.

„Vom avea patru paturi de terapie intensivă și cinci paturi de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și tratament pentru arși, organizate în 4 rezerve. Refacem structura exact așa cum a rezultat din constatările Corpului de Control, după adevăr, nu după aparențe. Reparăm ceea ce trebuia să funcționeze de mult și ne asigurăm că, de acum înainte, fiecare decizie are în centru siguranța pacientului și protejarea personalului medical. Prefer să avem un centru pentru arși cu mai puține paturi, dar dotat ireproșabil, unde pacienții sunt tratați cu demnitate și în condiții de siguranță, iar personalul medical nu este expus la riscuri”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Deficiențe majore constatate în urma unui control la Centrul pentru Arși

La 1 august, ministerul Sănătății anunța că în urma unui control extins efectuat la Centrul pentru Arși din cadrul Spitalului Floreasca au fost constatate deficiențe majore de ordin sanitar și organizatoric, care au generat aplicarea unor sancțiuni și impunerea unor măsuri corective urgente. Verificările au fost realizate de către Corpul de Control al ministrului Sănătății și de Inspecția Sanitară de Stat. În urma acestora, s-au dispus amendă de 10.000 lei, conform HGR nr. 857/2011, reprezentantului societății de curățenie pentru nerespectarea procedurilor privind igienizarea și dezinfecția spațiilor medicale, amendă de 20.000 lei, conform aceleiași hotărâri, pentru utilizarea de produse biocide în absența unei autorizări corespunzătoare și amendă de 30.000 lei aplicată unității sanitare pentru lipsa ventilației conforme (HVAC) în Compartimentul pentru Arși, conform cerințelor minime obligatorii pentru acest tip de structură.

Ulterior, în cadrul prelungirii controlului sanitar cu încă două zile, a fost confirmată prezența Candida auris la nivelul Centrului pentru Arși. Detectarea acestei tulpini fungice – recunoscută la nivel internațional ca o problemă emergentă în infecțiile asociate asistenței medicale.