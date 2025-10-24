Prima pagină » Politic » Adrian Câciu: Declarațiile despre incapacitatea de plată au urcat dobânda la 7,75%. Mesajele PSD au redus-o

Adrian Câciu: Declarațiile despre incapacitatea de plată au urcat dobânda la 7,75%. Mesajele PSD au redus-o

Deputatul PSD Adrian Câciu susține că piețele financiare au reacționat negativ la declarațiile despre o posibilă incapacitate de plată a României, dobânda crescând de la 7,2% la 7,75%, în timp ce intervențiile PSD ar fi readus încrederea investitorilor, coborând randamentul la 7,1%.
Adrian Câciu: Declarațiile despre incapacitatea de plată au urcat dobânda la 7,75%. Mesajele PSD au redus-o
Sursa foto: VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Rareș Mustață
24 oct. 2025, 09:55, Economic

Deputatul PSD Adrian Câciu a criticat, într-o postare pe Facebook, declarațiile publice privind o eventuală incapacitate de plată a României, despre care spune că au generat o creștere a costurilor de finanțare.

Potrivit fostului ministru de Finanțe, „dobânda a urcat la 7,75% de la 7,2%” în urma acelor afirmații, în timp ce mesajele PSD, axate pe „rațiune și stabilitate”, ar fi determinat scăderea acesteia la 7,1%.

„Piața financiară nu este deloc progresistă, e chiar foarte conservatoare, pentru că e pe bani reali”, a scris Câciu, adăugând că piețele reacționează la „declarații iresponsabile”, nu la avertismentele PSD.

El a făcut referire la un „erou salvator”, fără a-l nominaliza, despre care a spus că „nu înțelege deloc cum funcționează piața financiară”.

Câciu a publicat și un grafic care arată evoluția dobânzilor: o creștere marcată în perioada discuțiilor despre incapacitatea de plată și o scădere odată cu intervențiile PSD.

„Propaganda nu vă va spune asta”, a mai scris deputatul social-democrat.