Adrian Câciu, despre achiziția de autoutilitare de către Cancelaria Prim-ministrului: Ridiculizarea unei instituții

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a criticat dur decizia Cancelariei Prim-Ministrului de a achiziționa autoutilitare, catalogând-o drept „cancelaria talcioc” și o modalitate de a ocoli legea prin „aducerea în ridicol a unei instituții de rang înalt”.

„Autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă. Ca să fenteze legea, șeful Cancelariei nu a luat autoturisme, ci autoutilitare, pentru că legea nu le interzice… Dar Cancelaria Primului Ministru nu transportă marfă. Punct! Nici benzina nu ai voie să o decontezi, nici asigurările, nici nimic. Ori, ceea ce s-a făcut este ilegal și trebuie sancționat de Curtea de Conturi”, a declarat Câciu.

Fostul ministru a adăugat că această practică este similară cu alte situații din trecut, când „deștepții” din ministere au crezut că pot ocoli legea: „Când eram ministru de Finanțe am inițiat OUG 34/2023 și am interzis achiziția și leasingul pentru autoturisme. Veneam după un deficit pe cash de 5,7% din PIB și un ESA de 6,3%. Totuși, au existat persoane care au încercat să ocolească legea și am ajuns la un deficit de 8,65% pe cash și 9,3% pe ESA în 2024. Acum vedem aceeași mentalitate: «Băi, legea interzice autoturismele, dar nu și autoutilitarele»… și gata, a găsit șmecheria”, a spus Câciu.

Câciu spune că achiziția este nejustificată

El a mai atras atenția că achiziția a fost complet nejustificată și că fondurile publice au fost folosite ilegal: „Este aberant să spui că aplici măsuri de reducere a deficitului, dar să le crești prin astfel de achiziții. Toate cheltuielile făcute pentru aceste autoutilitare, inclusiv benzina, sunt ilegale și trebuie imputate integral.”

Câciu a oferit și recomandări pentru remedierea situației: „Cancelaria Primului Ministru ar trebui să denunțe contractul și să dea autoutilitarele înapoi. Dacă nu are mașini, să ceară ANAF să le găsească la confiscări sau să facă comodat la RAPPS, dar să se încadreze în cota de combustibil a SGG. Trebuie să respectăm legea și să nu facem excese care afectează bugetul public.”

Deputatul PSD a încheiat printr-un apel la responsabilitate: „Mă rog, să concluzionez: este ilegală toată achiziția, orice decont făcut pe aceste autoutilitare trebuie imputat, iar Curtea de Conturi trebuie să facă dreptate. Este o chestiune de moralitate, dar și de responsabilitate financiară”.

Contract de leasing pentru 17 mașini Duster, economie de 400.000 lei lunar

Cancelaria Prim-ministrului justifică contractul de leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia Duster pick-up prin economii substanțiale la bugetul de stat, susținând că noul aranjament costă 80.000 lei lunar, față de 480.000 lei cât se plătea anterior pentru 16 mașini cu șofer de la RAAPPS.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a acuzat Cancelaria de încălcarea OUG 156/2024 și OUG 34/2023, care interzic achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice. Sindicaliștii mai susțin că Cancelaria nu are atribuții de transport marfă și că Regulamentul de Organizare și Funcționare ar fi fost modificat pentru a crea o aparență de legalitate.