Cancelaria Prim-ministrului: Contract de leasing pentru 17 mașini Duster, economie de 400.000 lei lunar

„Cancelaria a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP, cu respectarea dispozițiilor legale”.

Instituția susține că „au fost solicitate oferte pentru mașini fără șofer de la RAAPPS, Dacia și Ford, cu intenția de a contracta numai mașini de fabricație românească”.

„Oferta Dacia a fost cea mai avantajoasă”, se arată în răspunsul Cancelariei.

„Ford a fost dispusă să pună la dispoziția Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România”.

„Contractul de leasing operațional cu Dacia este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani”, precizează instituția.

„Contractul inițial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adițional, numărul mașinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei”, se arată în comunicat.

Noul contract de leasing, 80.000 de lei lunar

Noul contract de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi, în garanție, costă 80.000 lei lunar.

„Spre comparație, oferta RAAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128.000 lei”, subliniază Cancelaria.

„Cele 17 mașini în leasing operațional vor fi conduse de demnitarii și angajații Cancelariei care au nevoie de transport pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu”.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a acuzat Cancelaria de încălcarea OUG 156/2024 și OUG 34/2023, care interzic achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice. Sindicaliștii mai susțin că Cancelaria nu are atribuții de transport marfă și că Regulamentul de Organizare și Funcționare ar fi fost modificat pentru a crea o aparență de legalitate.