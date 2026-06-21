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Adrian Veștea anunță propunerea pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Florin Zaharia, viitorul ministru MIPE

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că propunerea pentru conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este Florin Zaharia, pe care îl descrie drept un tehnocrat cu experiență solidă în gestionarea fondurilor europene și relația cu instituțiile europene.
Adrian Veștea anunță propunerea pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Florin Zaharia, viitorul ministru MIPE
Gabriel Pecheanu
21 iun. 2026, 11:59, Politic
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Adrian Veștea a confirmat că îl propune pe Florin Zaharia pentru portofoliul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Veștea a subliniat că România are nevoie de un profil tehnic, cu experiență directă în relația cu Comisia Europeană și în gestionarea mecanismelor de finanțare europeană.

„Un profesionist cu experiență solidă în fonduri europene”

Premierul desemnat a explicat că Florin Zaharia are o carieră construită în zona fondurilor europene și a coordonării proiectelor strategice.

Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce privește aspecte cheie ale PNRR și a coordonat dosare esențiale pentru atragerea banilor europeni”, a declarat Veștea.

Acesta a adăugat că viitorul ministru a activat în poziții cheie din administrația publică, inclusiv în zona bugetului și a investițiilor publice.

Miza principală: accelerarea PNRR și absorbția fondurilor UE

Numirea vine într-un moment considerat critic pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, unde România se confruntă cu întârzieri în îndeplinirea unor jaloane și ținte.

Adrian Veștea a avertizat că absorbția fondurilor europene este esențială pentru echilibrul bugetar și continuarea investițiilor publice majore.

„Fondurile UE sunt principala sursă de investiții a țării”, a subliniat premierul desemnat.

Prioritate: un minister tehnocrat pentru fondurile europene

Potrivit declarațiilor acestuia, numirea unui ministru tehnocrat la MIPE a fost discutată cu partidele politice, în contextul nevoii de eficiență administrativă și accelerare a implementării proiectelor europene.

Obiectivul principal al noului mandat va fi maximizarea absorbției fondurilor din PNRR și pregătirea României pentru viitorul cadru financiar european.

România, presiune pe absorbția fondurilor europene

Veștea a avertizat că întârzierile în implementarea proiectelor pot duce la pierderi financiare semnificative și la presiuni suplimentare asupra bugetului de stat, în condițiile în care cheltuielile publice sunt deja corelate cu veniturile anticipate din fonduri europene.

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