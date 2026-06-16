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Adrian Veștea sfidează presiunile: „Nu îmi depun mandatul”

Premierul desemnat Adrian Veștea transmite că nu intenționează să renunțe la mandat, în ciuda presiunilor politice la care spune că este supus. Acesta afirmă că și-a asumat responsabilitatea formării noului Guvern și se declară convins că Executivul va obține votul de încredere al Parlamentului, subliniind că România are nevoie de stabilitate și de un guvern funcțional.
Adrian Veștea sfidează presiunile: „Nu îmi depun mandatul”
Andreea Tobias
16 iun. 2026, 10:24, Politic
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Adrian Veștea arată că poziția sa nu se schimbă. El a acceptat responsabilitatea cu deplină asumare și intenționează să meargă mai departe cu aceeași hotărâre.

Premierul desemnat spune că nu caută confruntări și nu va alimenta tensiuni. În momente dificile, consideră că interesul țării trebuie să primeze în fața oricărui calcul politic.

Acesta se arată convins că guvernul va obține învestitura. România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate, susține el.

„Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

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