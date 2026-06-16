Adrian Veștea sfidează presiunile: „Nu îmi depun mandatul”

Adrian Veștea arată că poziția sa nu se schimbă. El a acceptat responsabilitatea cu deplină asumare și intenționează să meargă mai departe cu aceeași hotărâre.

Premierul desemnat spune că nu caută confruntări și nu va alimenta tensiuni. În momente dificile, consideră că interesul țării trebuie să primeze în fața oricărui calcul politic.

Acesta se arată convins că guvernul va obține învestitura. România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate, susține el.

„Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.