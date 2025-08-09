Alexander Lukașenko sugerează un posibil final de carieră politică

În discuția acordată revistei TIME, politicianul a spus că „nu intenționează” să candideze din nou. El a făcut o aluzie ironică legat de președintele Donald Trump, care ar „arată bine” chiar și aproape de 80 de ani.

El a precizat că viitorul conducător „nu ar trebui să schimbe nimic imediat”, ci să continue direcția actuală pentru a evita orice „ruptură revoluționară”.

Lukașenko a negat zvonurile potrivit cărora își pregătește fiul, Nikolai, să îi urmeze la putere.

„Nu, el nu este succesorul meu. Știam că o să mă întrebați asta. Nu, nu, nu. Întrebați-l chiar voi, s-ar putea să se simtă jignit”, a declarat acesta, conform fragmentelor publicate în rusă de agenția de stat Belta.

După alegerile din 2020, considerate frauduloase de opoziție și de mai multe state occidentale, Lukașenko a reprimat proteste masive. Unii dintre rivalii săi politici au fost arestați sau forțați să plece din țară.

Din vara anului 2024, câteva sute de persoane condamnate pentru „extremism” sau alte infracțiuni politice au fost eliberate. Analiștii cred că măsura urmărește reducerea izolării Belarusului față de Occident.