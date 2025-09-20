Alfred Simonis promite salvarea Conacului Petala, „abandonat de ani de zile”, care a ajuns o ruină

„Aproape două secole de istorie se prăbușesc încet, la Clopodia, comuna Jamu Mare. Conacul Petala, cândva reședință nobiliară, a ajuns o ruină. Abandonat de ani de zile, lăsat pradă degradării de foștii proprietari și de autorități, riscă să dispară definitiv. Nu vom lăsa să se întâmple asta”, promite Simonis.

Consiliul Județean Timiș va lucra cu Ambulanța pentru Monumente pentru a pune în siguranță Conacul Petala, până când vor demara lucrările.

„Așa cum noi, cei de la Consiliul Județean Timiș am salvat Conacul Mocioni din Foeni, așa vom face și cu Conacul Petala. Îl vom restaura și îl vom reda comunității și patrimoniului timișean. Până la începerea lucrărilor, ne asigurăm că imobilul este protejat. Este primul pas spre obiectivul final: restaurarea completă a Conacului Petala și includerea lui în circuitele turistice ale județului”, spune Simonis.

După reabilitare, Conacul Petala ar putea intra în circuitul turistic.