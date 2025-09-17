Alina Gorghiu: Cazul Georgescu este un test de rezilienţă democratică

„Ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar, al candidatului Călin Georgescu, trimis în instanţă. Este mai mult decât un episod din războiul informaţional global. Este un test de rezilienţă democratică. Prea puţine voci publice care să vrea să îşi asume comunicarea pe acest subiect, prea puţin lideri politici care să înţeleagă cât de gravă a fost situaţia”, a scris Gorghiu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PNL l-a felicitat pe Nicuşor Dan pentru curajul de a spune deschis ceea ce mulţi au evitat, anume că „am fost ţinta unui atac la securitatea naţională”.

„Instituţiile statului – unele vizibile, altele mai puţin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc şi orientat direct spre destabilizarea societăţii şi influenţarea alegerilor”, a mai spus Gorghiu.

Potrivit acesteia, este un caz-şcoală, o demonstraţie de coordonare şi reacţie instituţională, din care multe state europene pot învăţa.

În timp ce Republica Moldova se află în faţa pericolului unor alegeri distorsionate de influenţe externe, România trebuie să reţină lecţia: am trecut foarte aproape de risc, dar ameninţarea nu a dispărut, a mai precizat deputatul.

„Avem nevoie de vigilenţă, unitate şi responsabilitate. Democraţia nu se apără singură”, conchide Ghorgiu.