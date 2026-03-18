Alina Gorghiu: Nimic mai fals, PNL nu iese de la guvernare

Alina Gorghiu a declarat în interviul de la RFI că Partidul Național Liberal nu intenționează să iasă din coaliția de guvernare din cauza controverselor pe tema amendamentelor PSD la bugetul pe 2026: „Este total imatur. Nu suntem într-un context care să ne permită să ne jucăm cu tot felul de știruțe și povești pe surse. Ne facem foarte rău cu toate speculațiile și sursele care merg spre presă. Am auzit ideea dezbătută deja public pe toată media că PNL ar pregăti ieșirea de la guvernare, că premierul este aproape gata să-și dea demisia. Vreau să vă spun că nu este nimic mai fals. În Biroul Executiv la care eu și încă 20 și ceva de colegi am participat luni nu s-a discutat așa ceva”, a declarat Alina Gorghiu.

„Nu suntem într-un joc politic”

Ideea unei competiții între liberali și social-democrați este combătută, de asemenea, de deputata PNL. „Apare tot pe surse ideea unei competiții între PNL și PSD, cine iese primul de la guvernare. Este total imatur. Nu suntem într-un joc politic, nu suntem într-un moment economic facil sau roz pentru România, nu suntem într-un context de securitate internațională care să ne permită să ne jucăm cu tot felul de știruțe și povești pe surse”, a afirmat Gorghiu.

Liberala a întărit afirmația că PNL nu va ieși din coaliție, invocând responsabilitatea politică. „Nu se pune problema ieșirii PNL de la guvernare, avem o responsabilitate politică mai importantă decât calcule electorale. Vom vedea la sfârșitul zilei cum va fi acest buget. Eu cred că va fi într-o formă cât mai apropiată de forma care a ieșit din Guvern. Noi trebuie să producem soluții, nu trebuie să ne gândim în permanență cum să anticipăm crize politice”, a mai spus Alina Gorghiu.