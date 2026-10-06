„Analiza Momentului”. Trece Luca Niculescu de Parlament? Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută LIVE de la ora 11.00 despre șansele premierului desemnat

Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută LIVE de la ora 11.00 în „Analiza Momentului” despre șansele premierului desemnat Luca Niculescu – un independent politic – de a strânge o majoritate parlamentară, dar și despre planul politic al președintelui Nicușor Dan.