Prima pagină » Politic » Aproape jumătate dintre decretele semnate de Vladimir Putin în 2025 au rămas secrete

Aproape jumătate dintre decretele semnate de Vladimir Putin în 2025 au rămas secrete

Aproape jumătate dintre decretele semnate de Vladimir Putin în 2025 au fost clasificate și nu au fost făcute publice, potrivit unei analize realizate de publicația Vyorstka.
Aproape jumătate dintre decretele semnate de Vladimir Putin în 2025 au rămas secrete
Sursa foto: Hepta
Nițu Maria
14 ian. 2026, 13:13, Politic

Aproape 45% dintre decretele executive semnate de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în anul 2025 nu au fost făcute publice, transmite publicația The Moscow Times.

Informația inițială despre aceste decrete clasificate a apărut într-o analiză realizată de publicația de investigații Vyorstka, care își desfășoară activitatea în exil și care a publicat datele marți.

Potrivit raportului, 449 de decrete dintr-un total de cel puțin 1.010 au fost marcate drept clasificate pe portalul oficial al guvernului rus dedicat actelor juridice.

Acest număr reprezintă aproximativ 44,5% din totalul documentelor emise anul trecut.

Nivelul de secretizare este mai ridicat față de anul 2024, cu o diferență de 3,4 puncte procentuale. Chiar și așa, procentul rămâne sub valorile maxime atinse în primii doi ani ai invaziei rusești în Ucraina.

Din cele 561 de decrete care au fost făcute publice, Vyorstka include și informația relevantă că 52 au avut ca obiect acordarea unor titluri onorifice unor unități militare distincte.

Publicația explică faptul că decretele clasificate sunt utilizate, de regulă, pentru decizii administrative considerate extrem de sensibile.

Printre acestea se află acordarea de distincții militare soldaților aflați pe front sau celor decedați, dar și grațierea unor deținuți condamnați care au fost trimiși în armată.

Într-un caz documentat anterior, serviciul rusesc al BBC a relatat că Vladimir Putin a semnat în anul 2006 un decret secret prin care liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a primit Medalia Ordinului „Pentru Merit pentru Patrie”, clasa I.

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor