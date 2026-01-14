Aproape jumătate dintre decretele semnate de Vladimir Putin în 2025 au rămas secrete

Aproape 45% dintre decretele executive semnate de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în anul 2025 nu au fost făcute publice, transmite publicația The Moscow Times.

Informația inițială despre aceste decrete clasificate a apărut într-o analiză realizată de publicația de investigații Vyorstka, care își desfășoară activitatea în exil și care a publicat datele marți.

Potrivit raportului, 449 de decrete dintr-un total de cel puțin 1.010 au fost marcate drept clasificate pe portalul oficial al guvernului rus dedicat actelor juridice.

Acest număr reprezintă aproximativ 44,5% din totalul documentelor emise anul trecut.

Nivelul de secretizare este mai ridicat față de anul 2024, cu o diferență de 3,4 puncte procentuale. Chiar și așa, procentul rămâne sub valorile maxime atinse în primii doi ani ai invaziei rusești în Ucraina.

Din cele 561 de decrete care au fost făcute publice, Vyorstka include și informația relevantă că 52 au avut ca obiect acordarea unor titluri onorifice unor unități militare distincte.

Publicația explică faptul că decretele clasificate sunt utilizate, de regulă, pentru decizii administrative considerate extrem de sensibile.

Printre acestea se află acordarea de distincții militare soldaților aflați pe front sau celor decedați, dar și grațierea unor deținuți condamnați care au fost trimiși în armată.

Într-un caz documentat anterior, serviciul rusesc al BBC a relatat că Vladimir Putin a semnat în anul 2006 un decret secret prin care liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a primit Medalia Ordinului „Pentru Merit pentru Patrie”, clasa I.