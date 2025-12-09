Atac cu drone asupra terminalului de GPL din Rusia. SBU confirmă exploziile

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat marți că dronele ucrainene au lovit terminalul de gaze lichefiate din portul Temryuk, pe 5 decembrie, ceea ce a provocat un incendiu care a ars timp de trei zile.

Portul Temryuk, situat în Golful Temryuk din Marea Azov și administrat de grupul Mechel, este un punct important pentru exportul de gaz lichefiat în sudul Rusiei.

Portul gestionează și transporturi de petrol, mărfuri generale, cereale și vrac.

Operațiunea a fost realizată de unitatea „Alpha” și a vizat instalațiile Maktren-Nafta, care se ocupă de transportul gazelor lichefiate, au declarat surse din serviciile speciale ucrainene pentru Kyiv Post.

Atacul a declanșat un incendiu uriaș în zona rezervoarelor terminalului, afectând peste 20 dintre cele 30 de rezervoare, fiecare cu 200 de metri cubi de combustibil.

Dronele au distrus și mai multe vagoane cisternă, un container intermediar de combustibil și o platformă de încărcare. Incendiul a afectat aproximativ 3.000 de metri pătrați.

O sursă SBU a spus că Ucraina va continua să atace infrastructura petrolieră și gazieră a Rusiei, spunând că veniturile acestui sector contribuie la finanțarea războiului.

„Exploziile din interiorul Rusiei, la instalațiile care susțin războiul, vor continua”, a spus sursa.

Oficialii ruși au confirmat un incendiu la port la scurt timp după atac, dar nu au precizat cauza.

Cartierul Operațional al regiunii Krasnodar a declarat că unele elemente ale infrastructurii au fost afectate în timpul unui atac al „UAV-urilor regimului de la Kiev”.

Autoritățile nu au raportat victime, menționând că personalul a fost evacuat.

Serviciile de urgență au mobilizat 32 de specialiști și opt unități de pompieri pentru a stinge incendiul, au declarat oficialii.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că aceste operațiuni vor continua atâta timp cât Moscova poartă război.