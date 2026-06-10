Atac dur al lui Băluță: „Este rușinos să blochezi M4 pentru răfuieli politice”

„Mă întreb de ce ministrul Transporturilor nu semnează finanțarea pentru magistrala M4 de metrou. Mă întreb de ce nu plătește facturile pe care le-am trimis”, a spus miercuri Daniel Băluță, în cadrul inaugurării noului centru de monitorizare al Sectorului 4, unde a fost întrebat despre situația politică și proiectele de infrastructură aflate în derulare.

Edilul invocă „răfuieli politice”

Băluță a susținut că proiectele importante nu ar trebui afectate de disputele politice și a criticat folosirea funcțiilor publice pentru conflicte între partide.

„Trebuie să funcționăm, indiferent că avem un guvern interimar sau nu. Fac un apel la toți cei responsabili să dea dovadă de normalitate și nu să-și folosească pozițiile guvernamentale pentru a realiza răfuieli politice, pentru că metroul nu este nici al dumneavoastră, nici al meu, este al oamenilor” , a spus edilul.

Disputa PSD–USR și M4

Edilul a catalogat drept „rușinoasă” situația în care un proiect de infrastructură ar fi afectat de rivalități politice.

„Este stupid ca în România să nu intre 3,5 miliarde de euro pentru că eu sunt de la Partidul Social Democrat și un ministru este de la USR. Nu-i normal. Este rușinos din punctul meu de vedere”, a declarat Băluță.

Băluță: Guvernul blochează proiectele PSD

Primarul a continuat criticile la adresa actualei conduceri interimare și a descris profilul guvernului pe care consideră că România îl are nevoie.

„Un guvern cu oameni normali care nu fug de răspundere, un guvern cu oameni care nu se ocupă de răfuieli politice, clamând în permanență că sunt salvatorii acestei națiuni”, a spus Băluță.

„Planșeul de la Piața Unirii nu este bun, Spitalul Marius Nasta nu este bun, pasajul nu este bun, linia de metrou M4 nu este bună, linia de metrou M2 nu este bună, nimic nu e bine la dânșii. Nimic”, a afirmat Băluță, acuzând guvernul interimar că respinge constant proiectele promovate de administrația locală și de PSD.