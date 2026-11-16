„Binele uneori se mai face și cu forța”. De ce crede un lider PSD că reforma nu poate fi lăsată la latitudinea primarilor

Ionuț Pucheanu declară că reorganizarea administrativ-teritorială a României ar putea fi un adevărat proiect de țară.

„Din păcate, în această țară, nu mai există un proiect de țară, iar reforma aceasta administrativă ar trebui să fie, într-adevăr, ar putea fi un proiect de țară pe termen mediu. Eu cred că de la intrarea în UE și în NATO, nu am mai avut un proiect de țară și e păcat în 36 de ani să ai două proiecte de țară finalizate acum 15-20 de ani, iar de atunci doar luptă politică”, spune social-democratul.

Prim-vicepreședintele PSD critică Opoziția pentru că se opune proiectului privind reforma administrativ-teritorială.

„Putem înțelege că toată Opoziția are obligația, consideră mulți dintre ei, să fie împotriva a tot și a toate, dar în momentul în care te pui de-a curmezișul la absolut orice, e o poziționare total greșită”, adaugă Ionuț Pucheanu.

Binele trebuie făcut uneori cu forța

„Clasa politică nu a fost în stare timp de 36 de ani să facă o reformă administrativă. Ce vă face să credeți că spectrul larg al clasei politice actuale ar putea să ducă la o reformă administrativă? Răspunsul meu, cunoscând actorii politici, e că nu, nu se va putea. Prin urmare, binele uneori se mai face și cu forța”, opinează Pucheanu.

Decizia nu trebuie lăsată la latitudinea primarilor

„Dacă veți lăsa la latitudinea unora sau altora sau a primarilor, credeți că e vreun primar în țara asta sau, uite, am auzit, vineri am fost la o ședință unde am auzit niște păreri extrem de îmbucurătoare din partea unor primari, la fel cum am auzit și păreri de genul domnule, dar de ce să-mi pierd eu funcția? Toți cei care ocupă funcții politice sau demnități publice sunt tot oameni, la sfârșitul zilei și dincolo de viziunea globală asupra țării ăsteia, sunt oameni mânați de interese proprii, de nevoi și atunci dacă vom lăsa totul la latitudinea unuia sau celuilalt, vom rămâne exact în aceeași postură pe care am avut-o până în momentul de față și anume de a nu se fi făcut absolut nimic”, încheie prim-vicepreședintele PSD.