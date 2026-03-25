BNS nu participă la dialogul convocat de Guvern. Sindicaliștii se întâlnesc cu Grindeanu

„Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional”, transmit sindicaliștii.

Aceștia arată că proiectul de Ordonanță de Urgență se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Național Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic.

„De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic și Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiți să solicite convocarea CNTDS, evidențiază încă o dată atitudinea superficială și lipsită de respect a Guvernului față de un subiect de maximă importanță, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri”, susține BNS.

Nu participă la CNTDS

Confederația a solicitat astfel reprogramarea ședinței CNTDS, având în vedere că, alături de celelalte patru confederații sindicale reprezentative, va participa la o întâlnire cu Președintele Camerei Deputaților, stabilită anterior convocării CNTDS.

„Prin urmare, Blocul Național Sindical nu va participa la ședința CNTDS programată pentru astăzi. BNS reafirmă necesitatea respectării dialogului social real, transparent și constructiv, ca fundament al unor politici publice echilibrate”, spun sindicaliștii.

Potrivit Guvernului, ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social a fost programată pentru miercuri la ora 11.00.

Întâlnire cu Grindeanu

BNS anunță că președintele confederației, Dumitru Costin, va participa la întâlnirea organizată de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cu toate confederațiile sindicale reprezentative la nivel național. Întâlnirea va avea loc la ora 10:30, la Palatul Parlamentului, Camera Deputaților.