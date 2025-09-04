Bogdan Cojocaru, despre A8: Ieșenii și moldovenii nu mai acceptă să fie folosiți drept cobai

Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat pe 29 iulie 2025 că o parte din A8 (aproximativ 90 km) va fi finanțată prin programul SAFE al Uniunii Europene, dar miercuri, premierul a spus că România nu are bani pentru proiect și nu poate estima începerea lucrărilor.

„Autostrada A8 nu este un moft, ci singura dorință nenegociabilă a Iașului și a întregii regiuni de Nord-Est. Guvernul are obligația să găsească soluția reală pentru finanțarea acestei investiții”, a declarat Cojocaru.

Deputatul acuză Guvernul că a schimbat de mai multe ori sursa de finanțare invocată pentru A8 (PNRR, Programul de Transport, Programul SAFE), fără exista unui angajament ferm. „Este timpul să încetăm cu marketingul politic și declarațiile contradictorii și să rezolvăm problema cu adevărat”, a adăugat deputatul.

„Cojocaru avertizează că Moldova nu are nevoie de promisiuni sau contradicții, ci de fapte, contracte ferme, finanțare predictibilă și lucrări efective pe șantier. El îi cere premierului explicații clare privind finanțarea și calendarul proiectului”, a transmis PSD Iași într-o postare.

„Ieșenii și moldovenii nu mai acceptă să fie folosiți drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului. Dacă nu sunteți capabil să livrați proiectele vitale pentru Moldova, recunoașteți public și lăsați-i pe alții care pot să o facă”, a transmis liderul PSD Iași.