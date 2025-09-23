Bogdan Cojocaru (PSD Iași) critică PNL pentru autostrăzile A7 și A8: Ipocrizie maximă

Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, a criticat conducerea locală a PNL, după ce liderii liberali și-au manifestat public interesul pentru autostrăzile A7 și A8.

„Zâmbitori în pozele de șantier, încleștați în comunicatele de presă. Ipocrizie maximă! Fabrica de zvonuri și minciuni a PNL Iași s-a activat din nou. Liderul local al liberalilor clamează, într-un comunicat de presă, grija nețărmurită pentru autostrăzile Moldovei”, a transmis Cojocaru.

El subliniază că progresele majore pe șantierele A7 și A8 s-au înregistrat în mandatele PSD la conducerea Ministerului Transporturilor. Totodată, parlamentarul a criticat lipsa unei viziuni coerente din partea premierului Ilie Bolojan privind finanțarea și finalizarea acestor autostrăzi, precum și poziția PNL Iași, care ar fi folosit vizitele pe șantiere pentru imagine, fără a susține concret proiectele.

Cojocaru a precizat că includerea A7 și A8 în programul SAFE a fost susținută ferm de PSD și că reproșurile recente ale liberalilor sunt contradictorii față de declarațiile anterioare privind investițiile în infrastructură.

„Zilele trecute, a fost desant PNL Iași pe șantiere și în birourile CNAIR. Liberalii au pozat ca mari ctitori de drumuri, au zâmbit larg, dar când ceva nu merge, de vină sunt ceilalți”, a mai declarat liderul PSD Iași.

În final, Cojocaru a transmis că PSD nu face compromisuri: toți parlamentarii social-democrați din Iași și din Moldova cer Guvernului ca A7 și A8 să fie finalizate cât mai rapid, subliniind că aceste proiecte sunt vitale pentru dezvoltarea regiunii.