Bogdan Dumitru, propus ministru delegat pentru Digitalizare, a întârziat 30 de minute la audieri. Cum explică

Acesta a explicat că i-a fost dificil să intre în clădire, iar după ce a ajuns a fost condus într-o cameră, unde a fost lăsat să aștepte până la încheierea audierii precedente. Întârzierea candidatului a stârnit glume în rândul celor prezenți în sală.

Candidatul propus pentru portofoliul Digitalizării nu a ajuns la ora stabilită pentru audierea în comisiile parlamentare, procedură în cadrul căreia persoanele nominalizate pentru funcțiile ministeriale își prezintă prioritățile și răspund întrebărilor parlamentarilor.

Bogdan Dumitru a declarat că accesul în clădire a fost dificil. După ce a reușit să intre, acesta nu a fost condus direct în sala în care urma să aibă loc audierea, ci într-o încăpere în care a așteptat până când s-a încheiat audierea candidatului programat anterior.

Întârzierea de aproximativ o jumătate de oră nu a trecut neobservată. În sala de audieri, cei prezenți au început să facă glume pe seama situației, în timp ce candidatul aștepta să poată intra pentru a participa la procedura parlamentară.

Audierile miniștrilor propuși reprezintă o etapă a procedurii de învestire a Guvernului. În cadrul acestora, candidații sunt evaluați de comisiile de specialitate ale Parlamentului, care le adresează întrebări despre domeniile pe care ar urma să le coordoneze și despre măsurile pe care intenționează să le adopte.

În cazul lui Bogdan Dumitru, audierea vizează domeniul digitalizării, un portofoliu care presupune coordonarea politicilor privind transformarea digitală a administrației publice și dezvoltarea serviciilor digitale.